Tre convocazioni per altrettanti under del Modica Calcio

MODICA, 06 Novembre 2026 – Una settimana di grandi soddisfazioni per il Modica Calcio, che celebra tre importanti convocazioni arrivate a premiare il talento dei propri giovani calciatori e il lavoro quotidiano svolto dalla società nella valorizzazione del settore giovanile.

Paolo Milazzo è stato convocato per il Raduno Territoriale Area Centro Sud della Rappresentativa Serie D, in programma mercoledì 11 novembre 2026 presso il Centro Sportivo “Francesca Gianni” di Roma. Un’importante occasione di confronto e crescita per il giovane rossoblù, chiamato a mettersi in mostra in un contesto che riunisce alcuni dei talenti più interessanti del panorama dilettantistico nazionale.

Soddisfazioni anche per Liistro e De Luca, convocati per uno stage selettivo della Rappresentativa Regionale Under 17, nell’ambito della preparazione al prestigioso Torneo delle Regioni. I due giovani calciatori saranno impegnati sabato 7 novembre 2026 presso lo Stadio “Paolo Borsellino” di Santa Caterina Villarmosa, in una giornata dedicata alla valutazione dei talenti del calcio giovanile siciliano.

Tre convocazioni che rappresentano un motivo d’orgoglio per l’intero ambiente rossoblù e che confermano la bontà del percorso intrapreso dalla società.

Fin dall’inizio della stagione, la società guidata da Mattia Pitino e Luca Gugliotta ha posto la crescita e la valorizzazione dei giovani tra le priorità del progetto sportivo del Modica Calcio. Una scelta precisa, che guarda al futuro attraverso la ricerca di nuovi talenti, la formazione e la costruzione di un collegamento sempre più stretto tra settore giovanile e prima squadra.

Un percorso nel quale rivestono un ruolo fondamentale il Responsabile del Settore Giovanile Marcello Casiraro, il Responsabile Scouting Piero Dell’Orzo e tutti i componenti dello staff tecnico, impegnati quotidianamente nella crescita sportiva e umana dei ragazzi. Un lavoro di squadra che coinvolge allenatori, preparatori e collaboratori, con l’obiettivo di offrire ai giovani rossoblù le migliori condizioni per esprimere il proprio potenziale.

Le convocazioni di Milazzo, Liistro e De Luca rappresentano dunque non soltanto un riconoscimento individuale, ma anche un segnale concreto della direzione intrapresa dal Modica Calcio. La volontà è quella di costruire oggi le basi per il futuro, dando spazio al talento e accompagnando i giovani in un percorso di crescita che possa portarli a diventare protagonisti anche con la maglia della prima squadra.

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