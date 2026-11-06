Condannato a 14 mesi il “catfisher” che diffuse immagini false di una donna ad Acate

RAGUSA, 06 Novembre 2026 – Il Tribunale di Ragusa ha emesso una condanna esemplare, pari a 1 un anno e 2 mesi di reclusione (pena sospesa poiché l’imputato era incensurato), nei confronti del responsabile di una grave vicenda di catfishing avvenuta ad Acate in piena epoca Covid. La richiesta iniziale del pubblico ministero era di 7 mesi, ma la giudice Maria Rabini ha raddoppiato la pena.

L’imputato aveva creato un falso profilo Instagram per diffondere immagini fasulle di una cittadina acatese intenta a compiere atti sessuali. La vittima, del tutto ignara di quanto stesse accadendo, lo ha scoperto solo in seguito a una telefonata, subendo un trauma psicologico devastante.

Il responsabile utilizzava IP e password falsi per attuare il proprio piano di stalking. La vicenda giudiziaria è durata ben 6 anni prima di arrivare alla sentenza. La rottura della relazione sentimentale tra la vittima e il fidanzato dell’epoca – che aveva creduto alle false accuse presentandosi a casa dei familiari di lei per troncare il rapporto – ha trovato una conclusione, sebbene restino le gravi conseguenze psicologiche per la donna, che ha visto calpestata la propria dignità e reputazione.

Oltre alla pena detentiva, la sentenza prevede il pagamento delle spese processuali, il risarcimento della parte civile (quantificato in 5.389 euro) e il rimborso delle spese di lite.

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