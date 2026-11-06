RAGUSA, 06 Novembre 2026 – Il Tribunale di Ragusa ha emesso una condanna esemplare, pari a 1 un anno e 2 mesi di reclusione (pena sospesa poiché l’imputato era incensurato), nei confronti del responsabile di una grave vicenda di catfishing avvenuta ad Acate in piena epoca Covid. La richiesta iniziale del pubblico ministero era di 7 mesi, ma la giudice Maria Rabini ha raddoppiato la pena.
L’imputato aveva creato un falso profilo Instagram per diffondere immagini fasulle di una cittadina acatese intenta a compiere atti sessuali. La vittima, del tutto ignara di quanto stesse accadendo, lo ha scoperto solo in seguito a una telefonata, subendo un trauma psicologico devastante.
Il responsabile utilizzava IP e password falsi per attuare il proprio piano di stalking. La vicenda giudiziaria è durata ben 6 anni prima di arrivare alla sentenza. La rottura della relazione sentimentale tra la vittima e il fidanzato dell’epoca – che aveva creduto alle false accuse presentandosi a casa dei familiari di lei per troncare il rapporto – ha trovato una conclusione, sebbene restino le gravi conseguenze psicologiche per la donna, che ha visto calpestata la propria dignità e reputazione.
Oltre alla pena detentiva, la sentenza prevede il pagamento delle spese processuali, il risarcimento della parte civile (quantificato in 5.389 euro) e il rimborso delle spese di lite.
Condannato a 14 mesi il “catfisher” che diffuse immagini false di una donna ad Acate
RAGUSA, 06 Novembre 2026 – Il Tribunale di Ragusa ha emesso una condanna esemplare, pari a 1 un anno e 2 mesi di reclusione (pena sospesa poiché l’imputato era incensurato), nei confronti del responsabile di una grave vicenda di catfishing avvenuta ad Acate in piena epoca Covid. La richiesta iniziale del pubblico ministero era di 7 mesi, ma la giudice Maria Rabini ha raddoppiato la pena.
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2 commenti su “Condannato a 14 mesi il “catfisher” che diffuse immagini false di una donna ad Acate”
Vorrei segnalare alle autorità preposte un ‘fenomeno ” strano che avviene da qualche mese in via calamezzana , una famiglia non residente ma che fa uso regolarmente di un immobile prims appartenente a una persona defunta , si è improvvisamente imboscata , come della serie “caliti jungiu ca passa la cina ” o “nenti vitti o nenti sacciu ” o ” diamoci irreperibili ” , cioè usano l immobile ma stanno come nascosti , Nel caso siano ricercati dalle autorità stesse e solo in questo caso : ” vedete che sono dentro usando regolarmente l ‘immobile ” , nel caso cioè di procedimento penale avviato nei loro confronti o richiesti per informazioni attinenti su generalità congiunti defunti o per qualsivoglia motivo e solo in questi casi , in caso contrario si prega di non tener minimamente in conto di queste informazioni , con riverenza e osservanza .
Orazio ispettore privato ma lei è proprio fuori di testa !!!! Si faccia visitare da un buon psichiatra o da un buon psicologo o al limite da un buon neurologo , vada in terapia, comincio a provare pena per lei . Cosa vorrebbe mai dire che dei congiunti non residenti abitano di nascosto in un immobile ormai chiuso e in disuso ? In un sogno riuscito male di un folle, possibilmente si può trovare più logica. Vada in terapia su ! Perché mai dovrebbero farlo in tanti e di nascosto? Se non hanno la residenza lì, significa che hanno una casa 🏡 di proprietà dove risiedere , perché tutti insieme dovrebbero fare uso di un altro immobile e di nascosto , per quale scopo ? DI cosa si dovrebbero vergognare e da cosa fuggire ? Perché dovrebbero essere irreperibili e fuggire gli investigatori? Per quale reato ? Fa bene a chiudere il suo intervento esortando a non tenerlo in considerazione , infatti è pura follia, frutto di una mente bramosa di protagonismo e visibilità, di un uomo solo che si annoia e non sa più cosa dire e cosa fare . Perché mai dovrebbero cercare i familiari di una persona defunta e questi vivere di nascosto nella sua casa ? Ahahaha!!!! Era meglio quando cacciava il presunto ” adolescentofilo ” , Ahahaha!!! Ritorni a cacciarlo !!! Forse è meglio!!!