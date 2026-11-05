Soldi in mare a Casuzze, si sblocca il caso del 13enne: dopo mesi a Catania rientra a Malta

RAGUSA, 05 Novembre 2026 — Un mistero milionario tra le onde della costa iblea, un’imbarcazione in panne e una complessa trattativa diplomatica conclusa nelle ultime ore.

È arrivato il lieto fine per la vicenda giudiziaria e umana del tredicenne maltese rimasto coinvolto, lo scorso luglio, nel rocambolesco caso del motoscafo “dei soldi” approdato al largo di Casuzze. Dopo mesi trascorsi sotto la tutela dei servizi sociali di Catania su disposizione della magistratura italiana, il minore sta finalmente facendo rientro a Malta.

Per ricostruire i fatti bisogna tornare al 29 luglio scorso. Un motoscafo proveniente da Malta rimane in panne, senza carburante, a breve distanza dalla costa siciliana, proprio di fronte alla frequentata spiaggia di Casuzze (Ragusa).

Alla vista dei soccorritori e delle autorità in avvicinamento, la scena prende una piega surreale, degna della trama di un film: dagli occupanti dell’imbarcazione vengono lanciati in mare diversi pacchi contenenti banconote in contanti per un valore stimato di circa 700 mila euro. Gran parte del denaro viene trascinata dalla corrente verso la riva, tra lo stupore dei bagnanti che assistono alla scena e ripescano parte del bottino.

Mentre i tre adulti a bordo del natante riescono a far rientro nell’isola dei cavalieri subito dopo i primi accertamenti, per il giovane tredicenne si aprono le porte della presa in carico giudiziaria in Italia, con il conseguente affidamento ai servizi sociali del capoluogo etneo.

L’estenuante lavoro diplomatico e il rientro a casa

L’intricata situazione legale si è sbloccata solo grazie a settimane di intensi interventi diplomatici e istituzionali. A darne annuncio ufficiale è stato il ministro degli Esteri maltese, Chris Fearne, confermando come il ragazzo fosse del tutto estraneo alle condotte illecite. Sul minore, infatti, non pende alcuna contestazione di natura penale, né vi sono elementi che lo colleghino direttamente al tentativo di disfarsi della somma di denaro in mare.

Il ministro Fearne ha espresso il proprio ringraziamento al servizio diplomatico maltese, al Ministero delle Politiche sociali, all’Avvocatura dello Stato e ai tribunali di La Valletta per la stretta collaborazione che ha reso possibile il rimpatrio. Massimo riserbo è stato invece mantenuto sulle motivazioni specifiche del provvedimento e sulle eventuali prescrizioni applicate dalle autorità per il rientro in patria.

Sulla rotta tra Italia e Malta resta invece aperto e delicato un altro fronte giudiziario che riguarda un minore, questa volta italiano. Si attende infatti a La Valletta la decisione sulla richiesta di libertà su cauzione per un quindicenne italiano tratto in arresto a Malta lo scorso 25 maggio.

Il caso ha richiesto un costante monitoraggio da parte della Farnesina: l’Ambasciatrice d’Italia ha visitato personalmente il giovane in carcere, mentre le autorità italiane hanno più volte sollecitato le controparti maltesi sul rispetto dei diritti del minore e sulle sue condizioni di detenzione.

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