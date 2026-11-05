Sgombero a Ragusa, Sallemi (FdI): «I Decreti Sicurezza del Governo Meloni restituiscono legalità e tutelano i cittadini»

Ragusa, 05 novembre 2026 – “Esprimo il mio più vivo plauso alla Questura di Ragusa e a tutte le Forze dell’Ordine per la brillante operazione che ha portato allo sgombero di un immobile occupato illegalmente. Un intervento fondamentale che riafferma il principio sacrosanto della legalità, della sicurezza urbana e del rispetto della proprietà privata”.

Lo dichiara Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, in merito a uno sgombero di un immobile abbandonato situato nei pressi del campo sportivo “Petrulli” di Ragusa.

“Operazioni di questo tipo – prosegue il senatore – dimostrano quanto sia centrale l’azione di controllo del territorio e quanto la risposta dello Stato debba essere ferma e tempestiva contro ogni forma di illegalità. È esattamente questa la direzione tracciata dai Decreti Sicurezza voluti dal Governo Meloni: dare strumenti concreti ed efficaci alle autorità per velocizzare gli sgomberi, reprimere le occupazioni abusive e difendere senza esitazioni i diritti dei cittadini onesti e dei legittimi proprietari. Negli anni si sono verificate diverse condizioni di occupazioni illecite nell’indifferenza della sinistra che ha governato e l’auspicio è che con il giro di vite normativo del Governo Meloni si possano tutelare in tempi congrui i diritti dei cittadini”.

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