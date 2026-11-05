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Ragusa, sgomberato stabile abbandonato nei pressi del “Petrulli”: circa 30 persone identificate

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RAGUSA. 05 Novembre 2026 – Operazione ad alto impatto della Polizia di Stato a Ragusa dove, su disposizione del Questore della Provincia, si è proceduto allo sgombero di un immobile abbandonato situato nei pressi del campo sportivo “Petrulli”.

L’intervento si è reso necessario a seguito del monitoraggio dell’area, all’interno della quale dimoravano senza alcun titolo circa trenta cittadini extracomunitari, che avevano trovato riparo nella struttura vivendo in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Tutti gli occupanti rintracciati durante il blitz sono stati scortati presso gli uffici dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa. Qui sono stati sottoposti alle procedure di fotosegnalamento e identificazione. Contestualmente, la Questura ha avviato gli accertamenti di rito per verificare la regolarità della posizione di ciascun individuo sul territorio nazionale ed adottare i provvedimenti previsti dalla legge.

L’operazione interforze ha visto un ingente dispiegamento di forze: insieme agli agenti della Polizia di Stato hanno operato i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il contributo del Reparto Mobile di Catania per il mantenimento dell’ordine pubblico e il supporto del personale dell’ASP di Ragusa per le valutazioni di natura sanitario-assistenziale.

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