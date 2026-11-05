Ragusa. Al via la fase di concertazione sulla variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico

Ragusa, 05 novembre 2026 – Prende avvio la fase di concertazione pubblica dedicata alla Variante al Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico. I cittadini e le forze culturali, sociali, sindacali, imprenditoriali e produttive locali sono invitati a partecipare a tre giornate di dialogo e confronto, organizzate per condividere gli obiettivi programmatici e gli indirizzi progettuali legati al futuro del cuore della città. Gli incontri si terranno nell’Auditorium del Centro Commerciale Culturale, in via Giacomo Matteotti 61.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre alle ore 18:00 ed è dedicato agli ordini professionali, agli Enti Pubblici come Sovrintendenza e Genio Civile, ai partiti politici e ai movimenti civici.

A seguire, venerdì 20 novembre, sempre alle ore 18:00, il tavolo di confronto sarà rivolto alla società attiva e produttiva, alle associazioni di categoria e alle sigle sindacali.

L’ultimo incontro è previsto per martedì 24 novembre alle ore 18:00 e coinvolgerà la cittadinanza attiva, le associazioni sportive e le diverse anime del Terzo Settore, tra cui organizzazioni di volontariato, imprese sociali ed enti filantropici.

“Ancora una volta seguiamo un iter partecipativo, affinché gli atti strategici per il futuro della nostra comunità, in questo caso del Centro Storico e di conseguenza dell’intera città, possano trovare la più ampia condivisione possibile. Il centro storico è memoria e futuro di Ragusa: il coinvolgimento diretto di chi vive, frequenta e investe in queste aree è fondamentale. Vogliamo trasformare le regole urbanistiche in leve concrete per rilanciare la vivibilità, il commercio e l’attrattività dei nostri quartieri più antichi”, dichiara il Sindaco Giuseppe Cassì.

“La Variante – prosegue l’assessore all’Urbanistica, Gianni Giuffrida – è uno strumento strategico che ci permetterà di aggiornare la pianificazione alle reali necessità del territorio, coniugando la doverosa tutela del nostro patrimonio architettonico con la modernizzazione e la riqualificazione funzionale degli spazi. Dopo questi tre primi incontri ne seguiranno degli altri, direttamente nei singoli quartieri interessati”.

L’Amministrazione rinnova pertanto l’invito a tutti i portatori di interesse affinché prendano parte attiva a questi importanti momenti di pianificazione partecipata.

Salva