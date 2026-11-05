Quando il fitness incontra il benessere d’eccellenza

Modica, 06.11.2026 – Il traguardo raggiunto da START va dritto al cuore di una visione moderna del benessere: non solo fatica e performance in sala, ma anche rigenerazione e cura della persona. L’accordo strategico con CIATU Sicilian Spa — i rinomati centri benessere ospitati all’interno del Modica Inn Centro e della struttura alberghiera Terradamari – Tapestry Collection by Hilton — permette di creare un ponte ideale tra l’attività fisica e il totale rilassamento.

Da oggi, i clienti di START potranno accedere a un mondo di coccole e rigenerazione: percorsi benessere dedicati, massaggi rilassanti e decontratturanti, trattamenti viso e corpo mirati e molte altre esperienze pensate per staccare la spina dalla routine quotidiana.

La forza di questa collaborazione risiede nella sua accessibilità. L’accordo, infatti, garantisce a tutti i Clubber START la possibilità di usufruire dei servizi delle spa con tariffe fortemente agevolate e sconti esclusivi, rendendo il lusso del benessere quotidiano un’opportunità concreta e a portata di mano.

Questa iniziativa ribadisce l’impegno costante del brand nel valorizzare la propria community, offrendo servizi che superano i confini tradizionali della palestra e abbracciano il concetto di benessere globale.

I dettagli operativi e le modalità per accedere alle tariffe agevolate saranno svelati a breve direttamente dai canali ufficiali di START. Restate connessi per non perdere nessuna novità.

Salva