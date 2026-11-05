  • 5 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 5 Novembre 2026 -
Modica

Quando il fitness incontra il benessere d’eccellenza

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 06.11.2026 – Il traguardo raggiunto da START va dritto al cuore di una visione moderna del benessere: non solo fatica e performance in sala, ma anche rigenerazione e cura della persona. L’accordo strategico con CIATU Sicilian Spa — i rinomati centri benessere ospitati all’interno del Modica Inn Centro e della struttura alberghiera Terradamari – Tapestry Collection by Hilton — permette di creare un ponte ideale tra l’attività fisica e il totale rilassamento.

Da oggi, i clienti di START potranno accedere a un mondo di coccole e rigenerazione: percorsi benessere dedicati, massaggi rilassanti e decontratturanti, trattamenti viso e corpo mirati e molte altre esperienze pensate per staccare la spina dalla routine quotidiana.

La forza di questa collaborazione risiede nella sua accessibilità. L’accordo, infatti, garantisce a tutti i Clubber START la possibilità di usufruire dei servizi delle spa con tariffe fortemente agevolate e sconti esclusivi, rendendo il lusso del benessere quotidiano un’opportunità concreta e a portata di mano.

Questa iniziativa ribadisce l’impegno costante del brand nel valorizzare la propria community, offrendo servizi che superano i confini tradizionali della palestra e abbracciano il concetto di benessere globale.

I dettagli operativi e le modalità per accedere alle tariffe agevolate saranno svelati a breve direttamente dai canali ufficiali di START. Restate connessi per non perdere nessuna novità.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube