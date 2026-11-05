Pisana ospite al Cairo per la 36ª Conferenza dell’Associazione Filosofica Egiziana…di Giuseppe Nativo

L’Associazione Filosofica Egiziana, nella persona del Prof. Dr. Mustafa Hassan El-Nashar, ha invitato lo scrittore, poeta e teologo modicano Domenico Pisana a partecipare ai lavori della 36ª Conferenza da essa organizzata, che si terrà dal 12 al 14 dicembre prossimi al Cairo in Egitto sul tema “Il ruolo della filosofia nell’istaurazione della pace globale”.

“Saremmo felicissimi, si afferma nella lettera in inglese recapitata a Pisana, della sua presenza e della sua partecipazione alle attività della conferenza. Crediamo che il suo contributo apporterà un valore significativo al dialogo filosofico e allo scambio di prospettive ed esperienze sui temi affrontati dall’evento”. Il tema assegnato a Domenico Pisana è “Costruire la pace globale: il contributo della filosofia, della teologia morale e della letteratura di fronte alla crisi della geopolitica contemporanea”.

“Questo convegno, scrive il Prof. Mustafa Hassan El-Nashar, viene convocato in riconoscimento del ruolo cruciale della filosofia nella promozione di una cultura del dialogo e della comprensione reciproca, nel rafforzamento dei valori di tolleranza e coesistenza pacifica, e nel contributo alla fondazione di basi intellettuali ed etiche per il raggiungimento della pace globale.

Domenico Pisana, lei ha ricevuto un importante invito dall’Associazione Filosofica Egiziana per prendere parte alla loro 36ª Conferenza sul tema “Il ruolo della filosofia nell’affermazione della pace globale”. Quali sono i suoi sentimenti di fronte a questo riconoscimento internazionale e quale messaggio desidera rivolgere all’Associazione e al suo Presidente, il Prof. Dr. Mustafa Hassan El-Nashar?

Innanzitutto, desidero esprimere un profondo e sincero ringraziamento all’Associazione Filosofica Egiziana e al suo illustre Presidente, il Prof. Dr. Mustafa Hassan El-Nashar. Ricevere questo invito non è soltanto un grande onore personale, ma rappresenta un riconoscimento del valore universale che il pensiero critico, l’etica e il dialogo interculturale rivestono oggi, in un momento storico in cui la comunità internazionale appare profondamente scossa da crisi geopolitiche complesse e laceranti. L’Egitto vanta una straordinaria tradizione di riflessione e di incontro tra culture diverse; sapere che un’istituzione così storica e autorevole – fondata nel 1976 – continui a promuovere con tanta forza la centralità della filosofia mi riempie di gratitudine e di speranza.

Il titolo della conferenza è quanto mai attuale: “Il ruolo della filosofia nell’affermazione della pace globale”, declinato attraverso il contributo congiunto della filosofia, della teologia morale e della letteratura di fronte alle crisi della geopolitica contemporanea. Perché, secondo lei, la filosofia e il sapere umanistico sono ancora indispensabili oggi?

Viviamo in un’epoca dominata dalla tecnica, dalla velocità e dalla polarizzazione degli interessi strategici, dove la geopolitica sembra spesso ridursi a logiche di potenza e di scontro. In questo scenario, la filosofia, la teologia morale e la letteratura non sono esercizi accademici astratti, ma costituiscono i veri e propri “antidoti” alla barbarie e all’indifferenza. La filosofia ci restituisce la capacità di pensare criticamente, di interrogarci sul senso dell’umano e sul limite della violenza; la teologia morale ci ricorda la responsabilità etica universale verso l’altro; la letteratura ci permette di immedesimarci nel vissuto e nella sofferenza del prossimo. Insieme, queste discipline tracciano la rotta verso una pace che non sia solo assenza di guerra, ma giustizia, riconoscimento reciproco e fraternità.

Il convegno sottolinea la necessità di fondare basi intellettuali ed etiche per il futuro. In che modo il dialogo tra mondi culturali e religiosi differenti, come quello euro-mediterraneo e mediorientale, può concretizzarsi in questa direzione?

Il Mediterraneo e l’area mediorientale non sono solo uno spazio geografico, ma il grande laboratorio storico dell’umanità dove si sono incontrate le radici del pensiero classico, ebraico, cristiano e islamico. La pace globale si costruisce partendo proprio da qui: dalla capacità di riannodare i fili del dialogo interculturale e interreligioso, superando i fondamentalismi e riscoprendo ciò che ci unisce nell’universale ricerca della verità e della dignità della persona umana. L’iniziativa dell’Associazione Filosofica Egiziana va esattamente in questa direzione: dimostra che il pensiero non si arrende di fronte alle crisi, ma sa farsi costruttore di ponti, offrendo ai decisori politici e alla società civile una bussola etica solida e duratura.

Giuseppe Nativo

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