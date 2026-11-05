Parità di genere e violenza sulle donne. Il Consigliere comunale di Ragusa Bennardo a Bruxelles

Ragusa, 05 novembre 2026 – Il consigliere comunale di Ragusa Federico Bennardo è stato invitato a partecipare, nella sede del Parlamento europeo di Bruxelles alla giornata dedicata alla promozione della parità di genere e alla valorizzazione della leadership femminile nelle istituzioni.

I lavori hanno previsto una sessione di confronto con la presidente del comitato europeo delle Regioni, Kata Tüttő, e con la presidente della commissione per i Diritti delle donne e l’uguaglianza di genere del Parlamento europeo, Lina Gálvez, oltre a un workshop sulle politiche locali e regionali per la parità di genere.

«Negli ultimi anni ho avuto più volte l’opportunità di confrontarmi con gli studenti delle scuole sul tema della violenza contro le donne e sull’accesso alle posizioni in politica. Un’esperienza che mi ha convinto sempre di più che la vera sfida sia innanzitutto culturale», dichiara Bennardo.

«Con riferimento ai femminicidi, ad esempio, negli ultimi decenni abbiamo assistito a una proliferazione di norme, all’inasprimento delle pene e all’introduzione di nuove fattispecie di reato. Eppure, in Italia, continuiamo a registrare ogni anno un numero drammatico di forme di violenza. Questo dimostra che la risposta repressiva, pur necessaria, non può essere sufficiente». «La violenza contro le donne può assumere molte forme, a partire da quella economica, che spesso limita la libertà e l’autonomia delle vittime. Per questo è fondamentale investire nell’educazione, nell’indipendenza economica femminile e nella costruzione di una società in cui la parità non sia soltanto un principio sancito dalle leggi, ma una realtà quotidiana».

«Partecipare a questi momenti di confronto europeo significa anche portare nelle nostre comunità nuove idee e buone pratiche. Perché il cambiamento culturale deve partire dai territori, dalle scuole e dalle istituzioni più vicine ai cittadini», conclude Bennardo.

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