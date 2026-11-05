Monterosso Almo. 4 Novembre: gli studenti protagonisti della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Monterosso Almo, 05 novembre 2026 – La memoria che diventa scuola di vita. Ieri mattina, 4 novembre, gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Monterosso Almo hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il corteo si è snodato da piazza San Giovann fino al Monumento ai Caduti in piazza Rimembranza dove, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, è stata deposta una corona di alloro. Un momento solenne e partecipato, che ha visto al centro proprio i più giovani, gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Luigi Capuana”.

Nel suo intervento l’assessore Paolo Amato ha ricordato l’importanza della conquista della libertà e il suo valore. “ È il momento in cui la memoria dei Caduti si intreccia con la consapevolezza dei valori che abbiamo il dovere di custodire: la libertà, la pace e l’unità nazionale”.

Amato ha voluto richiamare in particolare la vicenda di Caporetto: “ Ho voluto richiamare la vicenda di Caporetto – ha precisato Amato – una delle pagine più drammatiche della nostra storia, e soprattutto ciò che venne dopo. Perché è proprio lì che troviamo una lezione straordinaria: un Paese può conoscere la sconfitta, attraversare lo smarrimento e vedere vacillare ogni certezza, ma non per questo è destinato ad arrendersi. L’Italia seppe riorganizzarsi, ritrovare fiducia nelle proprie capacità e trasformare una disfatta in un nuovo punto di partenza. È questa la lezione che si consegna”.

Un pensiero particolare è stato rivolto proprio agli studenti:” La memoria non può essere un esercizio rivolto soltanto al passato: deve diventare uno strumento per comprendere il presente e orientare il futuro”. Il prof. Angelo Schembari nel corso del suo intervento ha ricordato le coordinate storiche e sociali della Grande Guerra, con riferimento al contributo della Sicilia: circa 650.000 soldati mobilitati e quasi 45.000 caduti. “In particolare Monterosso – ha precisato Schembari – ha avuto 113 caduti, soldati semplici, in maggior parte ‘fanti-contadini’ ma anche sottufficiali e ufficiali di cui alcuni decorati al valor militare”. Combattenti e caduti che diedero il loro contributo al processo di costruzione della Nazione e presero parte al processo di nazionalizzazione delle masse che favorì la maturazione di una coscienza collettiva.

Nel corso della cerimonia alcuni studenti della Scuola Primaria e Secondaria hanno letto poesie e lettere di prigionieri di guerra molto toccanti, dando voce ai sentimenti, alla paura e alla speranza di chi visse quel conflitto in prima persona.

A chiudere la commemorazione, il vicario parrocchiale Don Salvatore Giaquinta ha benedetto i presenti e ringraziato i docenti, gli studenti e le Forze Armate per il loro impegno quotidiano al servizio del bene comune.

Salva