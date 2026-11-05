Modica-Marina di Modica, incidente sulla SS 194: auto ribaltata, traffico in tilt

MODICA, 05 Novembre 2026— Paura stamattina sulla Strada Statale 194, che collega Modica a Marina di Modica. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile – una Peugeot 206 di colore blu – è rimasta coinvolta in un autonomo incidente, finendo completamente ribaltata sulla carreggiata.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno operando per mettere in sicurezza il mezzo e l’area circostante, il 118 insieme alle forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Presente anche il personale di supporto per regolare il traffico, che al momento subisce forti rallentamenti a causa della chiusura parziale della corsia interessata.

notizia in aggiornamento

foto Luca Basile

Salva