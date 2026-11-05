La Regione stanzia 4 milioni di euro per interventi sul territorio di Comiso

Comiso, 05 novembre 2026 – La Regione stanzia 4 milioni di euro per interventi in tutto territorio di Comiso

“Gli investimenti economici che la Regione ha destinato al territorio casmeneo – dichiara il primo cittadino di Comiso – sopperiscono fortemente alle difficoltà degli enti locali, che dovrebbero intervenire con introiti propri ma che, da anni, hanno visto ridurre notevolmente trasferimenti nazionali e regionali.Con questi finanziamenti, potremo riqualificare zone specifiche della città di Comiso e della frazione di Pedalino, andando incontro alle diverse istanze della città. Tra le voci più cospique, il Cimitero di Comiso, per il quale sono stati stanziati settecentomila euro. Un finanziamento che ci darà la possibilità di riqualificare la struttura comunale, e pubblica, senza ricorrere come chi mi ha preceduto stava facendo, a progetti di finanza privata per un ammontare complessivo tra Comiso e Pedalino, di 9 milioni di euro che avrebbero pagato esclusivamente i cittadini. E proprio sui due Cimiteri mi corre l’obbligo di ricordare che non solo possiamo rispondere alle esigenze di sepoltura, ma che ne abbiamo realizzato uno a Pedalino con una somma di circa un milione di fondi pubblici, a fronte dei 7 previsti con progetti di finanza privata, che avrebbero gravato in modo insostenibile sui cittadini. Un milione e duecento mila euro sono previsti per la pavimentazione del manto stradale sia di Comiso, sia di Pedalino – ancora la Schembari-. Anche in questo caso, appare opportuno ricordarlo, siamo ben lontani da costi stellari previsti in passato. Altra voce importante, i settecentonovanta mila quelli che il nostro comune destinerà a vari interventi di riqualificazione che sono al vaglio di questa amministrazione e che verranno elencati doviziosamente ai nostri concittadini che hanno tutto il diritto di conoscere in che direzione vanno investite tali risorse. Così come renderemo noto quali saranno i vari investimenti territoriali per i quali sono stati stanziati cinquantamila euro. Si andrà inoltre dal rifacimento e completamento della stazione degli autobus per un totale di ottocento mila euro, alla copertura termo isolante della scuola per l’infanzia Mazzini da poco restituita ai nostri piccoli, per un ammontare di quattrocentomila euro. Abbiamo detto a tal proposito che gli edifici scolastici sono sempre stati la nostra priorità e non c’è un edificio sul quale non siamo già intervenuti o stiamo intervenendo con lavori in corso. Il nostro sguardo è stato rivolto al futuro, dove per futuro s’intende avere riguardo particolare per i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole dell’obbligo di competenza comunale. Potremmo dire anche dei duecentomila euro destinati a interventi straordinari sulle griglie e le caditorie e sulle quali si sta già intervenendo per mettere in sicurezza la città specialmente in alcune zone ad alto rischio idrogeologico. Infine, sempre con una particolare attenzione ai nostri studenti, saremo in grado di acquistare nuovi scuolabus per un investimento di settantacinque mila euro. A parte un doveroso riconoscimento alla regione il cui tramite è l’On. Assenza – conclude la Schembari- pare ovvio che intervenire a beneficio delle proprie comunità incontri i bisogni e le richieste che, come amministratori, ci pervengono puntualmente. Altrettanto ovvio, ma per me poco condivisibile, è che chi sta alle opposizioni sollevi critiche e polemiche su questi finanziamenti che, per contro, migliorano le nostre città nelle quali i beneficiari, i cittadini appunto, appartengono e tutti i colori politici e per i quali siamo indistintamente al servizio, con ogni nostro impegno”.

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