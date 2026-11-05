Incidente sulla Modica-Pozzallo: non sono gravi le condizioni dei due feriti dopo il ribaltamento della Peugeot

Saro Cannizzaro

MODICA, 06 Novembre 2026 – Giungono aggiornamenti rassicuranti in merito al violento incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la SP 194, la arteria che collega Modica a Pozzallo, di cui vi avevamo dato notizia nelle scorse ore.

Le due persone che si trovavano a bordo della Peugeot ribaltata all’altezza del chilometro 104, dopo essere state estratte dall’abitacolo e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, sono state sottoposte a tutti gli accertamenti del caso: le loro condizioni di salute fortunatamente non destano preoccupazioni.

Come riportato in precedenza, l’incidente si è verificato a seguito di un tamponamento con un’Alfa Romeo 147. A causa dell’impatto, la Peugeot ha sbandato verso il margine destro per poi attraversare la carreggiata e finire capovolta sulla corsia opposta.

Si confermano fondamentali i primi soccorsi prestati dagli automobilisti di passaggio e dallo stesso conducente dell’Alfa Romeo, che si è subito fermato per aiutare i feriti ad uscire dal veicolo prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco e dei sanitari.

Restano tuttora in corso le indagini da parte della polizia per stabilire con esattezza le responsabilità e la dinamica esatta del sinistro.

Salva