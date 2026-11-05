Il Comune di Ragusa aderisce a “#ioleggoperché”: sostegno a tutte le scuole cittadine e debutto storico dei nidi d’infanzia

Ragusa, 05 novembre 2026 – L’Amministrazione Comunale di Ragusa, attraverso l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, rinnova il proprio sostegno a #ioleggoperché, la grande campagna nazionale a favore delle biblioteche scolastiche.

L’iniziativa, che da anni coinvolge le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della città, si arricchisce quest’anno di un’importante novità: per la prima volta la partecipazione viene estesa ufficialmente anche ai nidi d’infanzia (fascia 0-3 anni).

La rete di gemellaggi attivata con le librerie del territorio permetterà di rafforzare il patrimonio librario di tutti gli istituti cittadini, dai servizi per la primissima infanzia fino alle scuole secondarie, consolidando la sinergia tra comunità scolastica, famiglie e presìdi culturali locali.

Dal 7 al 15 novembre, cittadini e famiglie potranno recarsi presso le librerie aderenti

per donare un libro destinato alle biblioteche delle scuole e dei nidi del territorio.

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