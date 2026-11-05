Gite scolastiche sicure, la Polizia ferma due autobus di scolaresche a Gela: sanzioni per 2mila euro

GELA, 05 Novembre 2026 – Potenziati dalla Polizia di Stato i controlli sugli autobus impiegati dalle scolaresche in gita, in esecuzione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al fine di garantire elevati standard di sicurezza a studenti e docenti in viaggio. Un equipaggio del Distaccamento Polizia Stradale di Gela ha sottoposto a verifica due autobus con a bordo alcune classi di giovani studenti. L’analisi dei tachigrafi ha fatto emergere gravi inosservanze al Codice della Strada in materia di tempi di riposo dei conducenti. Elevate sanzioni per 2mila euro alla società di gestione, oltre alla decurtazione complessiva di 15 punti dalle patenti di guida degli autisti. Sono seguite le segnalazioni di rito all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e alla Motorizzazione Civile per i rispettivi adempimenti di competenza e per le verifiche dei requisiti a carico dell’azienda. I controlli proseguiranno con costanza su tutto il territorio al fine di prevenire l’incidentalità, soprattutto con riguardo ai più giovani, e garantire che i momenti di formazione al di fuori degli istituti scolastici si svolgano sempre nella massima sicurezza.

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