Carta “Dedicata a te”, a Ragusa pronti gli elenchi definitivi: 500 Euro a sostegno delle famiglie

Ragusa, 05 novembre 2026 – Sono 2.232 le persone beneficiarie della Carta “Dedicata a Te” 2026 a Ragusa.

Gli elenchi definitivi sono consultabili sul sito istituzionale del Comune.

La misura nazionale prevede un contributo di 500 euro per ciascun nucleo familiare, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Un sostegno economico pensato per contribuire ad alleggerire le spese quotidiane dei nuclei familiari che si trovano in condizioni di maggiore fragilità economica.

“È importante che le opportunità di sostegno arrivino alle persone che ne hanno diritto e che ciascuna famiglia possa conoscere con chiarezza le modalità per accedere al beneficio – dichiara Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’Inclusione, Servizi Sociali e Pari Opportunità –. In un momento in cui il costo della vita continua a pesare sui bilanci familiari, anche un contributo destinato alla spesa alimentare rappresenta un aiuto concreto. Per questo invitiamo le cittadine e i cittadini a consultare gli elenchi pubblicati sul sito del Comune. Ricordiamo che non è necessario presentare alcuna domanda: l’individuazione dei beneficiari è stata effettuata dall’INPS, sulla base dei requisiti previsti, con la collaborazione degli uffici comunali”.

Per verificare di essere tra i beneficiari è necessario confrontare il numero di protocollo della DSU, riportato nella propria attestazione ISEE, con quello presente nell’elenco pubblicato dal Comune. Gli elenchi sono stati predisposti in modo da tutelare la riservatezza delle persone interessate, senza riportarne i nominativi o altri dati identificativi.

Chi riceve la Carta per la prima volta potrà ritirarla presso qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale. Per chi è già stato beneficiario nelle precedenti annualità e risulta nuovamente assegnatario, la ricarica di 500 euro sarà effettuata automaticamente sulla carta già posseduta, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Si ricorda che il primo utilizzo della Carta dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2026, pena la decadenza dal beneficio per l’annualità in corso. La misura è stata inoltre rifinanziata per il 2027, con una successiva ricarica prevista a partire dal mese di aprile.

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello di Segretariato Sociale del Comune di Ragusa, in via Mario Spadola 56, terzo piano, oppure telefonare ai numeri 0932 676851 e 0932 676852.

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