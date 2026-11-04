Vittoria spezzata in due dai passaggi a livello: l’intervento del consigliere Scuderi dopo il caso di ieri

Vittoria, 04 novembre 2026 – Il grave episodio verificatosi ieri sera lungo la linea ferroviaria che attraversa Vittoria, dove un cittadino straniero è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un treno mentre si trovava nei pressi dei binari, deve fare riflettere tutti sulle emergenze che la città continua a vivere e che troppo spesso restano senza adeguate risposte.
A sostenerlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che interviene dopo quanto accaduto. «Esprimo anzitutto un ringraziamento ai soccorritori, alle forze dell’ordine e a tutto il personale intervenuto. Tuttavia, non possiamo limitarci a commentare il singolo episodio. La vicenda di ieri sera ha riportato in primo piano un problema storico che continua a penalizzare Vittoria e sul quale, nonostante gli annunci, non si registrano passi avanti concreti».
«L’emergenza ferroviaria ha nuovamente evidenziato tutte le criticità legate ai passaggi a livello che continuano a rappresentare una sorta di cintura che divide la città. Quando si verificano incidenti, guasti o semplicemente il transito dei convogli, interi quartieri restano isolati e la viabilità cittadina va in sofferenza. Lo abbiamo visto anche ieri sera, quando le operazioni di soccorso hanno provocato inevitabili disagi alla circolazione e messo in evidenza, ancora una volta, la fragilità dell’attuale sistema».
Il consigliere di Fratelli d’Italia richiama le proposte avanzate negli anni dal mondo produttivo. «La Cna e altre realtà del territorio hanno più volte avanzato soluzioni e ipotesi progettuali per superare una criticità infrastrutturale che si trascina ormai da decenni. Purtroppo, continuiamo ad assistere a confronti, annunci e promesse senza che si arrivi a risultati concreti. Ogni volta che le sbarre si abbassano, Vittoria si ritrova letteralmente spezzata in due, con conseguenze per i cittadini, per le attività economiche e, nei casi più delicati, anche per i mezzi di emergenza».
Scuderi ricorda inoltre di avere sollevato più volte la questione in Consiglio comunale. «Ho portato questo tema in aula per ben tre volte, chiedendo risposte precise. Che fine ha fatto il finanziamento ottenuto durante la gestione commissariale grazie alle risorse stanziate dalla Regione? Che fine ha fatto l’impegno assunto dal sindaco di intervenire sulla stradella alternativa che dovrebbe consentire di bypassare uno dei passaggi a livello più problematici? Sono domande che attendono ancora una risposta».
«In cinque anni – conclude Scuderi – abbiamo ascoltato tanti proclami ma visto pochi risultati. I cittadini hanno il diritto di sapere a che punto siano questi interventi e quali siano le reali intenzioni dell’amministrazione. Quanto accaduto ieri sera dimostra che non siamo di fronte a una questione secondaria, ma a una problematica strategica per la mobilità e la sicurezza urbana. Vittoria non può continuare a rimanere ostaggio dei passaggi a livello: è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti».
3 commenti su “Vittoria spezzata in due dai passaggi a livello: l’intervento del consigliere Scuderi dopo il caso di ieri”
Quindi non è reato di interruzione di pubblico servizio da parte del “forestiero” ubriaco che illegalmente si trovava lì?
E colpa del sistema viario?
Cinque anni di promesse, e niente è stato fatto.
Questa è la sinistra, esattamente come gli altri. Si credono migliori, ma messi a governare valgono zero.
Vittoria ridotta peggio di Modica.
Il santone della sinistra Aiello amministra vittoria da 50 anni ,tra lui e i suoi fedeli , eppure i passaggi a livello sono sempre li con le loro barre che si abbassano ad ogni passaggio dei treni.
Ben 4 passaggi a livello a chiudere tutta la città dal lato nord .
La costruzione di un tunnel sotterraneo di non più di 5 km non credo sia un’impresa impossibile, anche costruendo un km l’anno in 5/ 10 anni si sarebbe potuto fare .
I cinesi l’avrebbero realizzato in 6 mesi .