Vittoria spezzata in due dai passaggi a livello: l’intervento del consigliere Scuderi dopo il caso di ieri

Vittoria, 04 novembre 2026 – Il grave episodio verificatosi ieri sera lungo la linea ferroviaria che attraversa Vittoria, dove un cittadino straniero è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un treno mentre si trovava nei pressi dei binari, deve fare riflettere tutti sulle emergenze che la città continua a vivere e che troppo spesso restano senza adeguate risposte.

A sostenerlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che interviene dopo quanto accaduto. «Esprimo anzitutto un ringraziamento ai soccorritori, alle forze dell’ordine e a tutto il personale intervenuto. Tuttavia, non possiamo limitarci a commentare il singolo episodio. La vicenda di ieri sera ha riportato in primo piano un problema storico che continua a penalizzare Vittoria e sul quale, nonostante gli annunci, non si registrano passi avanti concreti».

«L’emergenza ferroviaria ha nuovamente evidenziato tutte le criticità legate ai passaggi a livello che continuano a rappresentare una sorta di cintura che divide la città. Quando si verificano incidenti, guasti o semplicemente il transito dei convogli, interi quartieri restano isolati e la viabilità cittadina va in sofferenza. Lo abbiamo visto anche ieri sera, quando le operazioni di soccorso hanno provocato inevitabili disagi alla circolazione e messo in evidenza, ancora una volta, la fragilità dell’attuale sistema».

Il consigliere di Fratelli d’Italia richiama le proposte avanzate negli anni dal mondo produttivo. «La Cna e altre realtà del territorio hanno più volte avanzato soluzioni e ipotesi progettuali per superare una criticità infrastrutturale che si trascina ormai da decenni. Purtroppo, continuiamo ad assistere a confronti, annunci e promesse senza che si arrivi a risultati concreti. Ogni volta che le sbarre si abbassano, Vittoria si ritrova letteralmente spezzata in due, con conseguenze per i cittadini, per le attività economiche e, nei casi più delicati, anche per i mezzi di emergenza».

Scuderi ricorda inoltre di avere sollevato più volte la questione in Consiglio comunale. «Ho portato questo tema in aula per ben tre volte, chiedendo risposte precise. Che fine ha fatto il finanziamento ottenuto durante la gestione commissariale grazie alle risorse stanziate dalla Regione? Che fine ha fatto l’impegno assunto dal sindaco di intervenire sulla stradella alternativa che dovrebbe consentire di bypassare uno dei passaggi a livello più problematici? Sono domande che attendono ancora una risposta».

«In cinque anni – conclude Scuderi – abbiamo ascoltato tanti proclami ma visto pochi risultati. I cittadini hanno il diritto di sapere a che punto siano questi interventi e quali siano le reali intenzioni dell’amministrazione. Quanto accaduto ieri sera dimostra che non siamo di fronte a una questione secondaria, ma a una problematica strategica per la mobilità e la sicurezza urbana. Vittoria non può continuare a rimanere ostaggio dei passaggi a livello: è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti».

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