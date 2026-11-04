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Tragedia sull’A18: sponda di un camion si stacca e centra in pieno un’auto, un morto e feriti gravi tra Giarre e Fiumefreddo

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Tragico incidente questa mattina sull’autostrada A18 Messina-Catania, dove un uomo ha perso la vita e altre persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un carico perso da un autocarro.
Il sinistro si è verificato intorno alle 06:30 lungo la carreggiata in direzione Messina, al chilometro 55,700, nel tratto compreso tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia, subito dopo lo svincolo di Giarre.
Secondo le prime ricostruzioni, un autocarro che trasportava massi lavici ha improvvisamente perso la sponda posteriore. La pesante lastra in ferro si è staccata, piombando violentemente su un’autovettura che viaggiava immediatamente dietro il mezzo pesante e colpendola in pieno.
A seguito del violento impatto, il conducente dell’auto ha perso il controllo del veicolo, che ha deviato bruscamente verso destra finendo nella scarpata adiacente alla sede autostradale.
L’impatto si è rivelato fatale per un uomo a bordo dell’automobile, presumibilmente il conducente. Altre persone che viaggiavano sullo stesso veicolo hanno riportato ferite gravi.

 

credit Franco Assenza

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