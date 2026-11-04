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Cronaca | Scicli

Spaventoso incidente in contrada Dammusi: auto si ribalta sulla SP 119. Scicli, un ferito grave ma stabile

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SCICLI, 04 Novembre 2026  — Paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 119, in territorio di Scicli. Un’automobile è finita rovinosamente fuori strada, ribaltandosi più volte prima di terminare la propria corsa all’interno di un terreno agricolo adiacente alla carreggiata, in contrada Dammusi, nei pressi della borgata marinara di Donnalucata
Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, il conducente del veicolo avrebbe improvvisamente perso il controllo della guida. L’impatto e il successivo ribaltamento sono stati particolarmente violenti, tanto da richiedere l’immediato intervento della macchina dei soccorsi.
Sul posto sono tempestivamente arrivati gli operatori sanitari del 118 con un’ambulanza. Il personale medico ha prestato le prime cure direttamente sul posto al conducente rimasto ferito, per poi procedere al trasferimento d’urgenza presso il più vicino ospedale per tutti gli accertamenti diagnostici e le cure del caso. Fortunatamente, dalle prime informazioni raccolte, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni per la vita.
Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno lavorato intensamente per gestire la viabilità — inevitabilmente rallentata durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area — e per effettuare tutti i rilievi tecnici di rito. Sarà compito degli inquirenti ricostruire con esattezza l’esatta dinamica che ha portato il mezzo a uscire autonomamente di strada.

Credit: Franco Assenza

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