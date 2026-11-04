Santa Croce Camerina celebra il 4 Novembre: memoria e riconoscenza

Santa Croce Camerina – Una giornata dedicata alla memoria, al valore del sacrificio e al riconoscimento di quanti hanno servito la Patria. Santa Croce Camerina ha celebrato il 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una cerimonia che ha coinvolto le istituzioni, le associazioni, le scuole e la cittadinanza.

Le celebrazioni hanno preso il via alle 9.15 con il corteo dalla sede dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, i cui iscritti si sono uniti alla manifestazione. Il percorso ha previsto una prima tappa alla caserma dei Carabinieri, per l’Onore alla bandiera, e successivamente al Palazzo comunale, dove si è svolta la deposizione della corona e l’omaggio ai Caduti.

Il momento centrale si è tenuto al Monumento ai Caduti di piazza Unità d’Italia, con l’alzabandiera, l’Onore ai Caduti e la deposizione della corona commemorativa.

La presenza degli studenti ha rappresentato un momento particolarmente significativo: la memoria non è soltanto un dovere verso il passato, ma anche un patrimonio da trasmettere alle nuove generazioni.

Tra gli aspetti più significativi della ricorrenza, il completamento degli interventi di recupero e valorizzazione del Monumento ai Caduti di piazza Unità d’Italia. L’opera, proposta dall’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci nell’ambito del bilancio partecipativo, è stata approvata e successivamente realizzata.

“Abbiamo voluto che questa giornata fosse anche l’occasione per restituire al Monumento ai Caduti la dignità che merita. Grazie al bilancio partecipativo e alla proposta dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci abbiamo realizzato un intervento concreto, che arricchisce il valore della memoria e rafforza il legame della nostra comunità con la propria storia”, ha dichiarato il sindaco Peppe Dimartino.

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