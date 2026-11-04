  • 6 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 6 Novembre 2026 -
Modica | Sport

Recupero serie D. Reinero e Ferchichi firmano il successo: Modica Calcio batte l’Athletic Palermo 2-0

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA – ATHLETIC CLUB PALERMO 2-0
MARCATORI: 34’ pt Reinero, 9’ st Ferchichi
MODICA (3-5-2): Romano 7; Hulidov 6,5, Pierce 5,5, Asero 7; Ferchichi 7, Giardina 7 (29’ st Cappello sv), Kljajic 6,5, Callegari 7, Reinero 6,5 (11’ st Maiorana 6); Sangarè 6,5, Fedele 6 (36’ st Deodato sv). All. Raciti 6,5.
ATHLETIC CLUB PALERMO (3-5-2): Minuss 5,5 (29’ st Mauro sv); Panaro 5,5, Sanchez 6,5, Lanza 5,5; Anas Ahmed 5 (29’ st Matera 5), Bongiovanni 5 (11’ st Civilleri 6), Bova 5,5 (41’ st Sorino sv), Varela 5, Mazzotta 5,5; Pisciotta 5,5 (11’ st Faye 6), Micoli 5. All. Ferazzoli 5,5.
ARBITRO: Fernando Carluccio de L’Aquila 6.

MODICA, 04 Novembre 2026 – Il Modica si aggiudica con pieno merito i tre punti nel recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie D, battendo l’Athletic Club Palermo con un netto 2-0. La gara, interrotta originariamente al 32′ del primo tempo sul punteggio di 0-0 a causa dell’infortunio dell’arbitro, è ripartita dal medesimo minuto con un ritmo subito travolgente imposto dai padroni di casa.

A sbloccare l’incontro ci pensa Reinero dopo appena due minuti dalla ripresa del gioco, capitalizzando al meglio un’incisiva percussione sulla fascia destra di Asero e depositando la sfera in rete con un preciso colpo di testa. La compagine palermitana accusato il colpo, mostrando evidenti difficoltà nel reggere il pressing dei rossoblù e arrivando spesso in ritardo sulle seconde palle. Il Modica sfiora a più riprese il raddoppio con Pierce e Giardina, mentre l’unica vera risposta degli ospiti prima dell’intervallo è affidata a una potente conclusione di Mazzotta ben disinnescata da Romano.

Nella ripresa le contromisure e i cambi adottati dalla panchina dell’Athletic Club Palermo non riescono a ribaltare l’inerzia della sfida. Al 9′ della seconda frazione arriva infatti il raddoppio definitivo firmato da Ferchichi, bravo a inserirsi con i tempi giusti di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra. Nel finale la squadra di casa gestisce con ordine il margine di sicurezza senza correre rischi particolari, se si eccettua un tentativo isolato di Faye terminato sopra la traversa e una conclusione conclusiva di Pierce bloccata dal portiere avversario.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube