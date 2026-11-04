Recupero serie D. Reinero e Ferchichi firmano il successo: Modica Calcio batte l’Athletic Palermo 2-0

MODICA – ATHLETIC CLUB PALERMO 2-0

MARCATORI: 34’ pt Reinero, 9’ st Ferchichi

MODICA (3-5-2): Romano 7; Hulidov 6,5, Pierce 5,5, Asero 7; Ferchichi 7, Giardina 7 (29’ st Cappello sv), Kljajic 6,5, Callegari 7, Reinero 6,5 (11’ st Maiorana 6); Sangarè 6,5, Fedele 6 (36’ st Deodato sv). All. Raciti 6,5.

ATHLETIC CLUB PALERMO (3-5-2): Minuss 5,5 (29’ st Mauro sv); Panaro 5,5, Sanchez 6,5, Lanza 5,5; Anas Ahmed 5 (29’ st Matera 5), Bongiovanni 5 (11’ st Civilleri 6), Bova 5,5 (41’ st Sorino sv), Varela 5, Mazzotta 5,5; Pisciotta 5,5 (11’ st Faye 6), Micoli 5. All. Ferazzoli 5,5.

ARBITRO: Fernando Carluccio de L’Aquila 6.

MODICA, 04 Novembre 2026 – Il Modica si aggiudica con pieno merito i tre punti nel recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie D, battendo l’Athletic Club Palermo con un netto 2-0. La gara, interrotta originariamente al 32′ del primo tempo sul punteggio di 0-0 a causa dell’infortunio dell’arbitro, è ripartita dal medesimo minuto con un ritmo subito travolgente imposto dai padroni di casa.

A sbloccare l’incontro ci pensa Reinero dopo appena due minuti dalla ripresa del gioco, capitalizzando al meglio un’incisiva percussione sulla fascia destra di Asero e depositando la sfera in rete con un preciso colpo di testa. La compagine palermitana accusato il colpo, mostrando evidenti difficoltà nel reggere il pressing dei rossoblù e arrivando spesso in ritardo sulle seconde palle. Il Modica sfiora a più riprese il raddoppio con Pierce e Giardina, mentre l’unica vera risposta degli ospiti prima dell’intervallo è affidata a una potente conclusione di Mazzotta ben disinnescata da Romano.

Nella ripresa le contromisure e i cambi adottati dalla panchina dell’Athletic Club Palermo non riescono a ribaltare l’inerzia della sfida. Al 9′ della seconda frazione arriva infatti il raddoppio definitivo firmato da Ferchichi, bravo a inserirsi con i tempi giusti di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra. Nel finale la squadra di casa gestisce con ordine il margine di sicurezza senza correre rischi particolari, se si eccettua un tentativo isolato di Faye terminato sopra la traversa e una conclusione conclusiva di Pierce bloccata dal portiere avversario.

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