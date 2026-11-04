Pozzallo. L’Autorità di Gestione portuale pensa ai murales. Il dragaggio, però, resta un miraggio

POZZALLO, 04 Novembre 2026 – L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha lanciato una nuova iniziativa culturale. Quattro concorsi di idee per valorizzare il look degli scali di Augusta, Catania, Siracusa e Pozzallo. L’intento è nobile e punta a unire arte, turismo e sostenibilità nelle aree di collegamento tra scali e città. Tuttavia, guardando nello specifico al bando destinato a Pozzallo, salta subito all’occhio un paradosso tutto nostrano che i cittadini e gli operatori marittimi conoscono fin troppo bene.

Mentre la marineria locale, i pescatori e le imprese commerciali combattono da una vita contro l’atavico problema dell’insabbiamento, la priorità istituzionale sembra orientarsi verso il decoro urbano di superficie. Il bando per Pozzallo prevede infatti la progettazione di un murales di circa 120 metri quadrati presso il “porto piccolo”, il cosiddetto porticciolo, un’opera destinata a raccontare l’identità locale e il rapporto con il mare con un limite economico di quattromila euro.

Il vero “rapporto con il mare” di Pozzallo, però, oggi è fatto di fondali ridotti ai minimi termini e di una secca perenne che minaccia costantemente la sicurezza della navigazione. L’insabbiamento non è un’emergenza passeggera, ma una paralisi cronica. Da anni si assiste a un balletto burocratico di promesse di dragaggio, stanziamenti e interventi temporanei che non risolvono mai il problema alla radice. I pescatori del “porto piccolo” si trovano spesso intrappolati, costretti a calcolare le maree o a rischiare di danneggiare le carene e i motori delle imbarcazioni solo per uscire a lavorare. Anche il porto commerciale soffre, vedendo limitate le proprie enormi potenzialità a causa di un pescaggio che non permette l’accesso agevole alle navi di grandi dimensioni.

In questo scenario, la scelta di concentrarsi sui concorsi artistici rischia di apparire come l’ennesima operazione di facciata. L’idea di rendere più accogliente l’area è condivisibile, ma chi vive il porto quotidianamente sa che i veri nodi da sciogliere non si risolvono con una mano di vernice, per quanto ecologica e resistente alla salsedine sia. Abbellire i muri mentre sotto il livello del mare i problemi rimangono letteralmente incagliati nella sabbia suona quasi come una beffa.

Notizie del dragaggio? Nessuna. Febbraio, poi marzo, poi maggio, voci, indiscrezioni, “dritte”, ma la sabbia è ancora lì. I porti della Sicilia orientale hanno sicuramente bisogno di aprirsi alla creatività, ma la priorità assoluta di Pozzallo resta la sua sopravvivenza infrastrutturale. La speranza della comunità è che, insieme ai pennelli e ai colori per i murales, l’Autorità portuale trovi al più presto le risorse e la volontà politica per rimettere in funzione le draghe in modo definitivo.

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