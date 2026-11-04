Nuovo esecutivo cittadino a Ragusa, Firrincieli: “Si allarga la giunta ma si restringe la maggioranza”

Ragusa, 04 novembre 2026 – “Si allarga la giunta, ma si restringe la maggioranza”. È questa la riflessione del consigliere comunale di Ragusa Sergio Firrincieli dopo la presentazione in aula, ieri sera, della nuova squadra di governo guidata dal sindaco Peppe Cassì.

“Desidero rivolgere anzitutto un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi assessori chiamati a guidare settori strategici per la città. Ci confronteremo in maniera seria e concreta sui temi che riguardano Ragusa, senza pregiudizi ma anche senza fare sconti”.

Firrincieli si sofferma in particolare sull’assessore al Bilancio, Marco Antoci. “Con lui ci sarà da affrontare subito questioni importanti come gli equilibri finanziari dell’ente e il Dup, il Documento unico di programmazione. Sono passaggi fondamentali per comprendere quale idea di città questa amministrazione intenda portare avanti da qui ai prossimi mesi”.

Un passaggio è stato dedicato anche al neoassessore Nunzio Basile: “Conosco Basile come una persona pragmatica, uno che bada alla sostanza più che alle parole. Per questo mi auguro che si possano trovare soluzioni concrete per problematiche che i cittadini segnalano da tempo. Gli ho già chiesto di intervenire sulle stradine interne del cimitero comunale, destinando a questo scopo una parte dei proventi derivanti dalla vendita delle cellette. Sarebbe giusto che quelle risorse venissero reinvestite direttamente nello stesso luogo da cui provengono, migliorando decoro e accessibilità”.

Al nuovo assessore Carla Mezzasalma, Firrincieli ha rivolto un messaggio di benvenuto e disponibilità al dialogo: “Ci attendono le prossime festività e auspico una collaborazione istituzionale proficua. Così come ritengo importante affrontare nel prossimo bilancio anche le questioni legate all’università e al rafforzamento della presenza degli studenti nella nostra città”.

Il consigliere comunale ha inoltre richiamato l’attenzione su alcuni temi che ritiene prioritari per il futuro di Ragusa, tra cui le prospettive legate al nuovo parco agricolo urbano con la creazione di aree per il tempo libero, come il bowling e un cinema multisala, spazi che potrebbero attendere una prospettiva definitiva.

Non è mancata una battuta finale, nel consueto stile ironico di Firrincieli: “Ho sentito diversi colleghi parlare degli ultimi mesi dell’amministrazione Cassì. Da uomo scaramantico, consiglio prudenza: magari il sindaco non si dimette, decide di restare e ce lo ritroviamo ancora per un anno e mezzo. E per qualcuno potrebbe essere una vera iattura…”.

“Battute a parte – conclude Firrincieli – il Consiglio comunale è chiamato a continuare a svolgere il proprio ruolo di controllo e proposta nell’interesse esclusivo della città, valutando i risultati che questa nuova giunta saprà produrre”.

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