Nuova aggressione nel carcere di Ragusa: detenuto devasta l’ufficio del comandante e tenta di colpirlo

RAGUSA, 04 Novembre 2026 — Momenti di grave tensione all’interno della casa circondariale di Ragusa, dove un detenuto di nazionalità rumena ha devastato l’ufficio del comandante della Polizia penitenziaria, il commissario capo Claudio Iacobelli, tentando inoltre di aggredirlo. L’episodio si è verificato durante un ordinario colloquio. Per ragioni ancora da chiarire, l’uomo è improvvisamente andato in escandescenza, distruggendo arredi, infrangendo vetrine e ribaltando tavoli e sedie. Uno degli oggetti è stato scagliato direttamente contro il comandante, che è riuscito a schivarlo evitando conseguenze peggiori.

Il tempestivo intervento di un altro agente ha permesso di bloccare il detenuto, il quale ha continuato a opporre resistenza e a rivolgere minacce e insulti a Iacobelli. In seguito ai fatti, il comandante ha formalizzato al Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria la richiesta di un immediato trasferimento del detenuto in un altro istituto.

«In oltre 41 anni di servizio, nessuno aveva mai provato ad aggredire me o un altro comandante – ha dichiarato Iacobelli –. Oggi il livello di sfrontatezza dei detenuti è talmente aumentato che episodi di questo genere si verificano con frequenza sempre maggiore, a testimonianza del fatto che non temono alcuna ritorsione, complice la forte sensazione di impunità di cui godono». Dell’accaduto verranno informati anche il Garante dei detenuti, gli uffici dipartimentali e la Procura della Repubblica.

Il grave episodio riaccende i riflettori sulle difficili condizioni di lavoro in cui opera quotidianamente la Polizia penitenziaria a Ragusa. Turni prolungati, rinvio dei riposi e una marcata carenza di personale continuano a mettere a dura prova gli operatori, impegnati a garantire la sicurezza della struttura nonostante un organico fortemente ridotto.

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