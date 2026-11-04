Monterosso Almo. Centro Pastorale Puglisi: ottenuto finanziamento di 141.460,00 euro per completamento e riqualificazione

Monterosso Almo, 04 novembre 2026 – Una notizia attesa e accolta con grande gioia dalla comunità parrocchiale. È stato ottenuto il finanziamento per l’intervento di completamento e riqualificazione del Centro Pastorale P. Pino Puglisi.

Lo ha annunciato la Parrocchia San Giovanni Battista di Monterosso Almo con un manifesto diffuso in queste ore, che riporta la cifra ottenuta: euro 141.460,38.

Il finanziamento è stato concesso ai sensi della L.R. del 22.10.2025 n.31 art.8, con la comunità parrocchiale che ne è risultata beneficiaria tramite il Comune di Monterosso Almo, con D.D.G. 2751 del 27.10.2026.

Un risultato importante che permetterà di completare e riqualificare uno spazio fondamentale per la vita pastorale, educativa e sociale del paese, punto di riferimento per giovani, famiglie, associazioni e per tutte le attività della parrocchia. Nel manifesto, la Parrocchia esprime un ringraziamento particolare:

“ Grazie al sostegno e l’interessamento del nostro amico On.le G. Assenza”.

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