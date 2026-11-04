L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

L’art. 88 Cost., nei suoi due commi, statuisce che: “il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura”.

Si tratta di uno dei poteri più rilevanti poiché conduce allo scioglimento anticipato delle assemblee parlamentari per consentire il superamento di un dannoso ed altrimenti insuperabile stato di disfunzionalità politica o istituzionale.

L’articolo in esame, al primo comma, prescrive che nel caso di scioglimento, il potere del Presidente possa essere esercitato solo dopo aver sentito il parere dei Presidenti delle Camere, i quali, pur non esprimendo, evidentemente un parere vincolante, possono autorevolmente rappresentare al Capo dello Stato le opinioni prevalenti nelle rispettive assemblee ed all’interno dei gruppi parlamentari che vi operano. In questo ambito, un ruolo centrale e non meramente di controllo è svolto dal Governo, organo espressivo della maggioranza politica presente in Parlamento e dunque sicuramente idoneo ad attestare la effettiva insuperabile difficoltà di funzionamento degli organi rappresentativi, indipendentemente dalla stessa permanenza in carica dell’organo esecutivo.

Per quanto riguarda il secondo comma, oggi prevede che il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato, ad eccezione del fatto che questo periodo coincida, in tutto od in parte, con la fine della legislatura. Questo comma è stato riformato nel 1991. Dapprima il divieto di scioglimento riguardava gli ultimi sei mesi del mandato presidenziale, senza alcuna eccezione. Spiegazione plausibile pare fosse il depotenziamento della rappresentatività alla fine del mandato. Tale fenomeno sconsigliava di far assumere al Capo dello Stato decisioni particolarmente delicate. A ciò bisogna aggiungere che, a fine mandato, il Presidente avrebbe una attenuazione della funzione di garanzia. Tutto ciò è stato superato, proprio alla luce della situazione che si stava venendo a creare nel 1992. La legislatura stava per terminare ma Francesco Cossiga, allora Capo dello Stato, non avrebbe potuto sciogliere le Camere perchè anche il suo mandato era in scadenza e queste, a loro volta, non avrebbero potuto eleggere un nuovo Presidente della Repubblica. Situazione di impasse che si superò proprio con l’introduzione della eccezione anzidetta.

In conclusione, lo scioglimento anticipato delle Camere è un atto complesso e delicato, la cui determinazione non può essere decisa solo dal Presidente della Repubblica, ma abbisogna del parere di altri soggetti.

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