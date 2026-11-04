In ricordo delle vittime del crollo del 1951: a Modica una targa commemorativa promovibile da ProModica

MODICA, 04 Novembre 2026 — A settantacinque anni da una delle ferite più dolorose della storia cittadina, la memoria di Modica torna a stringersi attorno al ricordo delle tre vittime che persero la vita nel tragico crollo delle abitazioni del 2 gennaio 1951.

Per commemorare questo anniversario, sabato 14 novembre 2026, alle 11, si terrà una cerimonia ufficiale in via Dente, nei pressi del ponte Milano-Palermo, per la posa di una targa commemorativa.

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione Culturale ProModica, presieduta da Fabio Lorefice, con il patrocinio del Comune di Modica. L’evento intende rendere un doveroso omaggio al passato e offrire alla comunità locale un momento di raccoglimento e riflessione sulla memoria storica del territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare.

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