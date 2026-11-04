Il Comune di Pozzallo lancia la guerra ai palloncini e alle lanterne cinesi. Multa fino a 500 euro per chi non rispetta l’ambiente

POZZALLO, 04 Novembre 2026 – Dimenticate le piogge di brillantini sui vestiti che resistono a tre lavatrici e i lanci romantici di palloncini illuminati al tramonto. Se vi trovate a Pozzallo, la vostra festa d’ora in poi dovrà essere rigorosamente a impatto zero, oppure vi costerà parecchio cara. Il sindaco Roberto Ammatuna ha firmato l’ordinanza n. 19 che introduce tolleranza zero contro una lista di nemici pubblici piuttosto insoliti. Palloncini, lanterne volanti, glitter, brillantini e le intramontabili stelle filanti di plastica, da oggi, sono banditi dal suolo pubblico.

L’obiettivo del provvedimento è nobilissimo ed ecologico. Difendere il mare, le spiagge Bandiera Blu e soprattutto la fauna locale, come le tartarughe Caretta caretta, che comprensibilmente preferiscono una medusa a un frammento di lattice colorato.

Il documento parla chiaro, niente lanci di palloncini in aria, nemmeno se sull’etichetta c’è scritto “biodegradabile”. Bandite anche le lanterne cinesi, suggestive per i selfie ma decisamente meno simpatiche quando rischiano di incendiare la macchia mediterranea o di accecare i piloti di linea. La vera stretta, però, colpisce il cuore pulsante di ogni festa di compleanno o matrimonio che si rispetti: i glitter e i coriandoli metallizzati. Quei minuscoli pezzetti di plastica, spiega l’ordinanza, sfuggono alle scope degli operatori ecologici, scivolano nei tombini e finiscono dritti nello stomaco dei pesci.

Per i nostalgici del poliestere e delle sfarzose piogge luccicanti c’è però una scappatoia legale. L’ordinanza non vieta la felicità, la regolamenta soltanto. I palloncini si possono usare, a patto di gonfiarli a fiato e tenerli ben stretti per evitare che decollino. Via libera anche a coriandoli e stelle filanti, purché siano di carta o fatti di materiali compostabili certificati secondo le norme europee. Unico dettaglio, chi organizza la festa deve poi armarsi di scopa e assicurarsi di lasciare il suolo pubblico pulito come lo ha trovato.

Per chi decidesse di fare il ribelle della movida, le sanzioni non sono proprio leggere: si rischia una multa che va da 25 a 500 euro, oltre alla spiacevole incombenza di dover ripulire tutto a proprie spese sotto l’occhio vigile della Polizia Locale. Insomma, a Pozzallo la festa continua, ma per brillare bisognerà puntare sulla simpatia e non sui glitter.

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