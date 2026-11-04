Forza Italia. Gianni Occhipinti nuovo Commissario Provinciale a Ragusa

Ragusa, 04 novembre 2026 – Il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, ha nominato Gianni Occhipinti commissario provinciale del partito a Ragusa, al posto di Giancarlo Cugnata, chiamato a guidare la segreteria particolare dell’assessore regionale alla Salute.

Imprenditore del settore turistico-alberghiero e presidente di Federalberghi Ragusa, Occhipinti è stato assessore comunale a Ragusa, consigliere e presidente del Consiglio provinciale di Ragusa e candidato alle regionali del 2012 con quasi 4 mila preferenze.

“Ringrazio Giancarlo Cugnata per il lavoro svolto in questi anni per far crescere e radicare Forza Italia in provincia”, dichiara Minardo. “Con Gianni Occhipinti affidiamo il partito a una figura che unisce esperienza amministrativa e un rapporto diretto con il mondo produttivo del territorio. Il suo compito sarà proseguire il lavoro avviato, coinvolgendo tutta la classe dirigente provinciale”.

Salva