Forza Italia. Cugnata lascia la segretaria provinciale di Ragusa dopo il nuovo incarico alla Regione

Ragusa, 04 novembre 2026 – Giancarlo Cugnata ha comunicato le proprie dimissioni da segretario provinciale di Forza Italia a Ragusa, rimettendo il mandato nelle mani del commissario regionale Nino Minardo. La decisione segue la recente nomina a capo della segreteria particolare dell’assessore regionale alla Salute.

“È una scelta che compio con serenità e senso di responsabilità, alla luce del nuovo incarico e dell’imminente scadenza del mandato provinciale. Lascio un partito organizzato, unito e in crescita, grazie al lavoro di una squadra che ha saputo rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio. Ringrazio Nino Minardo per la fiducia e tutti i dirigenti e gli amministratori che hanno condiviso questo percorso. Continuerò a dare il mio contributo al partito con lo stesso impegno e lo stesso spirito di servizio”, dichiara Cugnata.

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