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Sport | Vittoria

FC Vittoria Calcio: ufficializzato lo staff tecnico al fianco di mister Angelo Galfano

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VITTORIA, 04 Novembre 2026 — Con l’arrivo del nuovo allenatore Angelo Galfano, prende forma un nuovo corso per il Vittoria Calcio, fondato su ambizione, competenza e spirito di squadra. Il nuovo progetto punta a valorizzare il lavoro quotidiano sul campo attraverso uno staff tecnico altamente qualificato, pronto a mettere professionalità, passione e dedizione al servizio dei colori biancorossi.

Al fianco di mister Galfano nel ruolo di vice allenatore ci sarà Mauro Sardelli. Allenatore dal 2006 e in possesso della qualifica UEFA A Elite Youth oltre al diploma UEFA B FIGC, Sardelli vanta un solido bagaglio maturato tra Italia, Belgio, Francia e Lussemburgo, avendo lavorato in contesti di rilievo come Siracusa, Modica, Leonzio, RFC Seraing, K.A.S. Eupen, F.C. Wiltz 71 e Stade de Reims.

Il ruolo di preparatore atletico è stato affidato a Gaetano Cordaro. Originario di Serradifalco, Cordaro ha intrapreso giovanissimo la carriera da allenatore partendo dai settori giovanili per poi contribuire ai successi di diverse società siciliane. Nel suo curriculum figurano le promozioni e i trionfi in Coppa Italia di Eccellenza conquistati con club del calibro di Sancataldese, Campofranco, Canicattì, Nissa, Licata e Gela Calcio in Serie D.

A completare i quadri tecnici arriva la conferma di Daniele Indelicato come preparatore dei portieri. L’agrigentino classe 1985, laureato in Scienze Motorie e abilitato con la licenza UEFA Goalkeeper B, porta in dote un profilo internazionale costruito attraverso le esperienze con la SSD Akragas 2018 e i prestigiosi incarichi all’estero in Qatar con il Mesaimeer Sports Club e negli Emirati Arabi Uniti con Khorfakkan Club, Dibba Al Hish e la AS Roma Academy.

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