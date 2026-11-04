Contrada Michelica Malvagia al buio: residenti firmano un appello urgente al Comune di Modica

MODICA , 04 Novembre 2026— Paura e disagi in Contrada Michelica Malvagia, dove i residenti hanno deciso di mobilitarsi a seguito di un pesante atto vandalico che ha gettato l’intera zona nell’oscurità più totale. Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, ignoti hanno trafugato i cavi elettrici dell’impianto di pubblica illuminazione, interrompendo il servizio e lasciando il territorio completamente al buio. La situazione, formalizzata in un documento datato 26 ottobre 2026 e corredato dalle firme dei cittadini, è stata indirizzata direttamente al Sindaco del Comune di Modica, all’Assessore alle manutenzioni e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale. Nel testo della petizione, i residenti sottolineano come l’area fosse già stata esposta in passato a episodi di furto, un precedente che alimenta oggi un forte clima di insicurezza. A rendere il contesto ancora più pericoloso è la conformazione viaria della zona: via Michelica Malvagia è infatti diventata un’arteria particolarmente trafficata, utilizzata spesso come percorso alternativo rispetto alle principali vie di collegamento. L’assenza totale di illuminazione, unita alla scarsa visibilità notturna, rappresenta un rischio elevato per l’incolumità di automobilisti, residenti e di chiunque transiti nell’area. Alla luce della vulnerabilità in cui versa la comunità, i cittadini chiedono con forza all’Amministrazione comunale di intervenire tempestivamente mediante l’acquisto dei cavi necessari e il pronto ripristino dell’impianto lungo tutta la via. I sottoscrittori sollecitano inoltre l’adozione di eventuali misure temporanee di sicurezza nelle more dei lavori e l’avvio, in raccordo con le autorità competenti, di opportune iniziative di prevenzione e controllo del territorio per contrastare il rischio di ulteriori episodi criminosi. La raccolta firme nasce dalla forte preoccupazione collettiva e dalla necessità di una risposta concreta da parte delle istituzioni, affinché vengano restituite al più presto la pubblica illuminazione e adeguate condizioni di sicurezza alla vita dell’intera comunità.

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