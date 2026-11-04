Continua l’odissea delle “bollette pazze”: Modica, Iblea Acque invia fatture all’ex proprietaria di un immobile ceduto da dieci anni

Saro Cannizzaro

MODICA, 04 Novembre 2026 — Disservizi, risposte standardizzate e una totale mancanza di comunicazione tra gli enti: è l’odissea che sta vivendo l’exproprietaria di un immobile a Modica, costretta da anni a combattere contro l’invio sistematico di bollette dell’acqua non dovute.

La vicenda riguarda un’abitazione situata in Vico Mandrazza 28, nel centro storico, venduta dalla donna circa dieci anni fa. Nonostante la cessione sia avvenuta da un decennio, Iblea Acque continua ostinatamente a recapitare le fatture all’originaria intestataria.

A nulla sono servite le ripetute segnalazioni inoltrate tramite Posta Elettronica Certificata. La società di gestione della rete idrica risponde, infatti, a ogni sollecito solo dopo diversi mesi e sempre con una risposta precompilata, un vero e proprio “stampone” generico inoltrato a prescindere dai contenuti della contestazione.

«L’immobile in Vico Mandrazza 28 — spiega la contribuente —, all’epoca in cui ne ero ancora proprietaria, fu soggetto ad un accertamento da parte di un idraulico mandato dal Comune su nostra richiesta, il quale accertò che non esisteva contatore in quanto trattavasi di una struttura antica (che ho poi ereditato) ed abbandonata. Ciononostante le bollette sono continuate ad arrivare».

Il paradosso emerge chiaramente dalle verifiche effettuate dalla famiglia della donna. Il marito si è, infatti, recato di persona presso l’Ufficio Tributi del Comune di Modica, constatando che nei registri comunali la vendita risulta regolarmente stipulata ed è presente il nominativo del nuovo proprietario, che nel frattempo ha provveduto anche a ristrutturare la casa.

L’episodio evidenzia un grave cortocircuito informativo e una netta assenza di dialogo tra la macchina amministrativa del Comune di Modica e gli archivi di Iblea Acque.

«Nell’ultima PEC ho fatto rilevare la questione, ho scritto specificatamente: ‘Ma non vi parlate con gli uffici comunali?’», conclude amareggiata l’utente. La risposta dell’ente gestore, tuttavia, non è cambiata: l’ennesimo modello precompilato accompagnato dalla richiesta, perentoria, di saldare comunque gli importi richiesti.

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