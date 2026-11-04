Comune di Vittoria inadempente dopo la condanna per i danni da crollo di un albero: si procederà con l’espropriazione forzata

VITTORIA, 04 Novembre 2026 — Nuovo scontro sul fronte della giustizia civile e della gestione amministrativa a Vittoria, dove l’avvocato Anna Iachella denuncia l’ennesimo inadempimento da parte del Comune a seguito di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni. Di fronte alla prolungata inerzia dell’ente, si renderà ora necessario avviare la procedura di espropriazione forzata, con un conseguente e prevedibile aggravio di costi che graverà direttamente sulle casse pubbliche, configurando un evidente danno erariale.

La vicenda trae origine dal danneggiamento di un’autovettura che, regolarmente parcheggiata in un’area pubblica, era stata colpita e gravemente danneggiata dal crollo improvviso di un albero. A seguito del ricorso presentato dallo studio legale, il Tribunale di Ragusa ha riconosciuto la responsabilità civile del Comune ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, in qualità di custode dello spazio pubblico in cui si è verificato l’evento. Il giudice ha quindi condannato l’amministrazione al risarcimento integrale, liquidando non soltanto le spese vive necessarie per la riparazione del veicolo, ma riconoscendo anche il cosiddetto “fermo tecnico”.

Nonostante la chiarezza della pronuncia giudiziaria, l’amministrazione comunale avrebbe scelto la strada del silenzio e dell’inazione, omettendo di procedere al pagamento spontaneo nei termini. Una condotta che, secondo la legale, testimonia un totale disinteresse verso i diritti dei cittadini e una scarsa attenzione alla gestione oculata delle risorse dell’ente, destinate inevitabilmente a lievitare a causa dei costi aggiuntivi legati all’azione esecutiva.

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