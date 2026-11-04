Completamento della messa in sicurezza della Chiesa di Sant’Anna a Modica: approvato progetto esecutivo da 320mila euro

Saro Cannizzaro

RAGUSA, 04 Novembre 2026 – Un importante passo in avanti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e religioso locale: è stato formalmente approvato dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa il progetto esecutivo relativo all’intervento di “Manutenzione straordinaria per il completamento della messa in sicurezza della Chiesa di Sant’Anna a Modica”.

L’opera, dell’importo complessivo di 320.000 euro, consentirà di portare a termine i lavori necessari per garantire la piena stabilità strutturale dell’edificio, la tutela delle opere artistiche custodite al suo interno e la fruizione dell’immobile in totale sicurezza.

L’intervento è interamente finanziato con risorse pubbliche regionali a valere sul D.D.G. n. 5548 del 31/12/2025, a carico del Fondo per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche (Capitolo 270014).

Con il via libera alla fase esecutiva della progettazione, si completano gli iter tecnico-amministrativi propedeutici all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori. L’intervento si inserisce nel più ampio piano di recupero e salvaguardia dei beni culturali del territorio, restituendo alla comunità un luogo di culto e di aggregazione identitario in condizioni di piena sicurezza.

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