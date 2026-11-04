Celebrato il IV Novembre, preghiera a Donnalucata e a Scicli. In Municipio il luogotenente Iabichino

Scicli, 04 novembre 2026 – “Dietro ogni nome scolpito sulla pietra, dietro ogni nome di un militare morto per la Patria, c’è una storia familiare, una vita spezzata troppo presto”.

Così il sindaco di Scicli Mario Marino stamani in occasione delle due cerimonie del IV Novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, a Donnalucata e Scicli.

Nella frazione di mare sono stati officiati due momenti: l’omaggio al nocchiere Francesco Nigito, al porticciolo di Donnalucata, e quello ai caduti in mare davanti al monumento loro dedicato nel lungomare di levante. La benedizione è stata impartita da don Giuseppe Agosta.

Erano presenti i vertici dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, le associazioni Combattentistiche e dei reduci, e l’associazione locale dei Marinai d’Italia.

A Scicli una santa messa officiata da don Nello Garofalo nella chiesa di San Giovanni Evangelista, che ospita il Pantheon del Sacrario dei Caduti in guerra, ha preceduto la deposizione della corona d’alloro in piazza Municipio, al suono della tromba che ha intonato il Silenzio, seguito dall’Inno di Mameli.

“Oggi esprimiamo la nostra gratitudine a quanti con il loro sacrificio hanno reso possibile la libertà e l’unità del nostro Paese -ha detto il sindaco Marino-. Oggi ricordiamo quanto siano preziosi la Pace e la Democrazia, valori che abbiamo il dovere di custodire e di trasmettere alle giovani generazioni. In un mondo ancora oggi segnato dai conflitti il nostro pensiero va alle donne e agli uomini delle Forze Armate che servono il Paese e ai quali rivolgiamo la nostra riconoscenza”.

Al termine della cerimonia il sindaco di Scicli ha accolto nella sua stanza, al primo piano del Municipio, il nuovo comandante della Tenenza dei Carabinieri di Scicli, il luogotenente Mario Iabichino, offrendogli il benvenuto della comunità sciclitana e augurandogli il buon lavoro.

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