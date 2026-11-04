A Ragusa la conferenza mediterranea Comen: scienza, prevenzione e governo del territorio

RAGUSA, 04 novembre 2026 – Un evento scientifico e culturale sotto i patrocini dell’UNESCO, della Regione Siciliana, dei Liberi Consorzi Comunali di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta, del Comune di Ragusa, delle Università di Messina e Kore, del Centro Internazionale di Studi sul Barocco. Al centro dei lavori i grandi temi della sicurezza territoriale: rischio sismico e idrogeologico, cambiamenti climatici, incidenti industriali, inquinamento da materie plastiche, erosione costiera e vulnerabilità del patrimonio storico e paesaggistico. Il Ministro per la Protezione civile e le Politiche de Mare Nello Musumeci ha confermato la sua presenza e concluderà i lavori. Alcuni dei relatori di primo piano hanno rilasciato qualche anticipazione.

Il prof. Nicola Casagli, docente dell’Università di Firenze e presidente dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, afferma: «La sicurezza del territorio si costruisce con una prevenzione costante e una conoscenza approfondita dei fenomeni di dissesto».

Il prof. emerito Beppe Maschio dell’Università di Padova e membro della Commissione Nazionale Grandi Rischi della Presidenza del Consiglio dei ministri: «L’approccio multirischio non è più una scelta opzionale, ma il pilastro irrinunciabile per la tutela dei cittadini, dell’ambiente e della resilienza del Paese», afferma riferendosi in particolare al polo petrolchimico di riolo-Augusta.

Sul rapporto tra ricerca scientifica, tecnologie e sicurezza interviene il dott. Domenico Patanè, dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha dichiarato: «La convergenza tra ricerca, tecnologie di monitoraggio e protezione civile costituisce un passaggio essenziale per rendere più efficaci le politiche di sicurezza». Patanè concentra l’attenzione sulla realizzazione di reti di monitoraggio sismico (OSU-Osservatori Sismici Urbani).

La prof.ssa Lucia Trigilia, docente dell’Università di Catania e direttore scientifico del Centro Internazionale di Studi sul Barocco, ricorda che «la civiltà artistica del Sud Est siciliano è un valore da garantire al futuro dell’umanità». Un patrimonio di eccezionale valore universale che, secondo Trigilia, richiede politiche responsabili di salvaguardia ambientale e culturale, soprattutto in un’area caratterizzata da un’elevata esposizione al rischio sismico. Particolare attenzione sarà riservata anche alla prospettiva internazionale: le problematiche della Sicilia sudorientale rappresentano infatti questioni condivise da numerosi territori del bacino del Mediterraneo, come afferma il presidente di Comen Francesco Venerando Mantegna, coordinatore del seminario.

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