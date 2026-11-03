Variazioni di bilancio all’Ars, Chiavola: “Complimenti all’on. Assenza, risorse concrete per il territorio ibleo”

Ragusa, 03 novembre 2026 – Il componente del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, Mario Chiavola, esprime apprezzamento nei confronti del deputato regionale all’Ars, Giorgio Assenza, per il lavoro svolto in occasione dell’approvazione della manovra di variazione di bilancio da 1,3 miliardi di euro che, nei giorni scorsi, ha ottenuto il via libera dell’Assemblea regionale siciliana. “Ritengo doveroso rivolgere un sincero plauso all’onorevole Assenza – dichiara Chiavola – per l’impegno profuso e per i risultati conseguiti a favore della provincia di Ragusa. Ancora una volta emerge una politica fatta di fatti concreti e non di slogan, capace di intercettare fondi e trasformarli in interventi attesi dalle nostre comunità”. Chiavola richiama le parole dello stesso parlamentare regionale che ha evidenziato come la manovra affronti questioni strategiche per la Sicilia, dal sostegno alle imprese con 200 milioni destinati alla Super Zes fino alle misure per agricoltura, marinerie, sanità, famiglie, occupazione, diritto alla casa, gestione dei rifiuti ed emergenza idrica.

“Fa sorridere – prosegue Chiavola – che parte dell’opposizione continui a liquidare come presunte ‘mance’ risorse che invece serviranno a realizzare opere pubbliche, migliorare la viabilità, rendere più sicure le nostre strade, sostenere scuole, impianti sportivi, strutture culturali e servizi essenziali. Sono investimenti che lasciano un segno tangibile nella vita delle persone”. Il dirigente di Fratelli d’Italia evidenzia come i finanziamenti destinati al territorio ragusano rappresentino una risposta concreta alle esigenze degli enti locali. Tra gli interventi più significativi figurano la manutenzione e la riqualificazione delle infrastrutture viarie del territorio, l’efficientamento energetico e la riqualificazione di impianti sportivi, scuole, illuminazione pubblica e strutture comunali diffuse in tutta la provincia. Particolare soddisfazione viene inoltre espressa per il finanziamento di 170 mila euro destinato alla realizzazione della recinzione esterna e alla manutenzione del verde della parrocchia Maria Santissima Nunziata di Ragusa. Un intervento che, come sottolinea Chiavola, nasce da una specifica attività di interlocuzione portata avanti raccogliendo le istanze dei parrocchiani e del parroco, con l’obiettivo di garantire maggiore decoro, sicurezza e fruibilità agli spazi che rappresentano un importante punto di riferimento per la comunità del quartiere. “Si tratta di finanziamenti che interessano Ragusa, Modica, Vittoria, Comiso, Acate, Santa Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Ispica, Pozzallo e il Libero Consorzio comunale. È la dimostrazione che quando si lavora con serietà e competenza si riescono a portare risultati per l’intero territorio, senza distinzione di appartenenza politica. Nel caso della parrocchia Maria Santissima Nunziata, abbiamo voluto dare seguito a richieste che arrivavano direttamente dalla comunità parrocchiale e che attendevano una risposta concreta”. “Per questo – conclude Chiavola – desidero complimentarmi pubblicamente con l’onorevole Giorgio Assenza. Le comunità hanno bisogno di infrastrutture, servizi e opportunità di sviluppo. Meno polemiche e più interventi concreti rappresentano la strada giusta per dare risposte ai cittadini e sostenere la crescita della provincia di Ragusa”.

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