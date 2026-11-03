Un’interfaccia moderna, più veloce e fruibile: RTM NEWS si rinnova a partire da sabato prossimo

Nuova veste grafica e un’esperienza di lettura completamente riprogettata per il quotidiano d’informazione online RTM NEWS.

A partire da sabato prossimo, i lettori troveranno la nuova versione del portale giornalistico, pensata per offrire un’informazione ancora più immediata, accessibile e al passo con le tecnologie attuali.

L’intervento di restyling si concentra su tre pilastri fondamentali per migliorare la fruizione dei contenuti: layout pulito, font ad alta leggibilità, una spaziatura ottimizzata e un’organizzazione dei blocchi notizia che riduce l’affaticamento visivo, sia da desktop sia da dispositivi mobili.

Un’architettura web alleggerita e velocizzata per garantire caricamenti istantanei delle pagine, facilitando la consultazione delle notizie anche in mobilità o con connessioni meno stabili.

Una riorganizzazione delle categorie e delle sezioni di cronaca, politica, attualità e sport per consentire di individuare a colpo d’occhio i fatti principali della giornata.

L’aggiornamento segna un passo importante nel percorso di digitalizzazione dell’emittente e della testata, confermando l’impegno a fornire alla propria community un servizio di informazione puntuale, moderno ed essenziale.

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