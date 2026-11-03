Torna a battere il tempo a Modica: al via il restauro dell’orologio del Castello, già in funzione quello del Municipio

MODICA, 03 Novembre 2026 – Modica ritrova la voce dei suoi luoghi simbolo e si appresta a riappropriarsi di una delle sue tradizioni più amate. Hanno preso il via ufficialmente gli interventi di manutenzione e restauro dedicati all’orologio del Castello dei Conti, uno dei profili più iconici del panorama cittadino.

Nelle ultime ore si è proceduto alla delicata operazione di rimozione delle lancette. L’intervento consentirà ai tecnici specializzati di effettuare una profonda opera di pulizia e restauro conservativo dei meccanismi interni e delle componenti esterne. Al termine dei lavori, l’orologio tornerà non solo a scandire visivamente il tempo, ma anche a far risuonare i suoi tocchi nelle ore più significative della giornata.

La ripresa del funzionamento dell’orologio del Castello si inserisce in un più ampio piano di recupero della memoria ritmica della città. Già da ieri sera, infatti, l’ora esatta è tornata a fare la sua comparsa sulla facciata di Palazzo San Domenico, sede del Municipio.

“L’orologio dell’edificio comunale, rimasto fermo per diversi anni, è ritornato in perfetta funzione grazie a un accurato intervento di riparazione che ha permesso di registrare e rimettere in movimento i suoi delicati ingranaggi. Con il recupero di questi due storici quadranti – spiega il sindaco, Maria Monisteri – Modica restituisce alla comunità e ai visitatori un elemento identitario di primissimo piano, legando ancora una volta la bellezza dei suoi monumenti alla quotidianità dei cittadini”.

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