Tentata rapina in un supermercato a Ragusa: donna arrestata dalla Polizia di Stato

RAGUSA, 03 Novembre 2026 – Ieri a Ragusa si sono vissuti momenti di forte tensione all’interno di un supermercato cittadino, dove l’intervento tempestivo degli agenti delle Volanti della Questura ha evitato conseguenze peggiori, portando all’arresto di una donna per tentata rapina aggravata.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna è entrata nel punto vendita dirigendosi immediatamente verso le casse. Con atteggiamento insistente e minaccioso, ha preteso da una commessa la restituzione immediata di una somma di denaro, sostenendo di aver effettuato un acquisto online che era stato successivamente annullato.

Di fronte alle insistenze, la cassiera ha richiesto l’intervento del direttore della struttura, il quale ha cercato di ripristinare la calma spiegando alla cliente le procedure ufficiali e i tempi previsti per ottenere un eventuale rimborso.

La spiegazione non ha però placato la donna. Furiosa per la risposta ricevuta, ha aggredito fisicamente sia la commessa sia il direttore spintonandoli, per poi scagliarsi contro la cassa nel tentativo di forzare ed aprire il registratore contanti.

Nelle fasi più concitate dell’aggressione, la donna ha estratto dallo zaino un coltello puntandolo direttamente contro la cassiera. Notando l’arrivo del personale di vigilanza del supermercato, ha poi cercato maldestramente di disarmarsi nascondendo l’arma dietro la schiena.

Gli agenti delle Volanti della Questura di Ragusa, giunti prontamente sul posto a seguito della segnalazione al numero di emergenza, hanno bloccato e disarmato la donna. Durante la perquisizione, l’aggressrice ha consegnato ai poliziotti due coltelli che custodiva all’interno dello zaino.

Al termine degli adempimenti di rito negli uffici della Questura e su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, la donna è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida da parte del GIP.

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