  • 3 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 3 Novembre 2026 -
Attualità | Scicli

Scicli. Commemorazione dei defunti, il sindaco Marino ricorda l’eccidio dei carabinieri Garofalo e Fava

Momento di preghiera a Donnalucata e al cimitero
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 03 novembre 2026 – Due momenti di preghiera. Il sindaco di Scicli Mario Marino ha partecipato ieri a due commemorazioni, una davanti al monumento ai carabinieri Fava e Garofalo a Donnalucata, l’altro al cimitero di Scicli, davanti alla tomba del carabiniere Vincenzo Garofalo, per ricordare il sacrificio di quanti sono caduti nell’esercizio del loro dovere.

I due carabinieri sono stati insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Militare. Era presente la giunta, i Comandanti delle Stazioni dei Carabinieri, don Giuseppe Agosta e i familiari di Enzo Garofalo.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube