Scicli. Commemorazione dei defunti, il sindaco Marino ricorda l’eccidio dei carabinieri Garofalo e Fava

Momento di preghiera a Donnalucata e al cimitero

Scicli, 03 novembre 2026 – Due momenti di preghiera. Il sindaco di Scicli Mario Marino ha partecipato ieri a due commemorazioni, una davanti al monumento ai carabinieri Fava e Garofalo a Donnalucata, l’altro al cimitero di Scicli, davanti alla tomba del carabiniere Vincenzo Garofalo, per ricordare il sacrificio di quanti sono caduti nell’esercizio del loro dovere.

I due carabinieri sono stati insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Militare. Era presente la giunta, i Comandanti delle Stazioni dei Carabinieri, don Giuseppe Agosta e i familiari di Enzo Garofalo.

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