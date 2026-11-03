Ragusa. Bennardo: “Propongo fondazione senza fini di lucro per gestione impianti sportivi”

Ragusa, 03 novembre 2026 – Nelle giornate in cui Cassì perde un altro pezzo del suo movimento politico, il consigliere comunale di Controcorrente, Federico Bennardo, continua ad avanzare proposte nei contenuti.

È stato infatti protocollato un atto di indirizzo per avviare il percorso di costituzione della “Fondazione Sport Ragusa”, un organismo di partecipazione pubblico-privata, senza scopo di lucro, aperto alle associazioni sportive locali, che possa occuparsi direttamente della gestione e della valorizzazione degli impianti sportivi comunali, oltre che dell’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive.

«L’attuale modello di gestione degli impianti sportivi ha dimostrato tutti i suoi limiti. Strutture che necessitano di manutenzione, incapacità di avviare i lavori oggetto di finanziamenti, criticità organizzative, difficoltà nell’assegnazione degli spazi e persino vicende finite agli onori della cronaca per il trattamento economico dei volontari impiegati nella gestione degli impianti. È evidente che qualcosa non funziona e che non possiamo continuare a gestire un patrimonio pubblico così importante senza una visione complessiva», dichiara Bennardo.

La proposta punta a creare un soggetto capace di attrarre investimenti privati, sponsorizzazioni e finanziamenti, garantendo una gestione più efficiente e una programmazione pluriennale degli interventi. La proprietà degli immobili rimarrebbe al Comune, mentre la fondazione, attraverso le procedure previste dalla legge, potrebbe assumerne la gestione diretta.

«Non proponiamo l’ennesimo organismo da finanziare con denaro pubblico, ma uno strumento senza scopo di lucro, nel quale eventuali avanzi di gestione vengano reinvestiti nello sport e nella manutenzione delle strutture. Le società sportive locali devono diventare protagoniste delle scelte, non semplici destinatarie di decisioni prese dall’alto».

L’atto impegna l’amministrazione ad avviare uno studio di fattibilità tecnico-giuridica ed economico-finanziaria, con l’obiettivo di verificare la sostenibilità del nuovo modello.

«Ragusa si prepara a essere Città europea dello Sport 2027, ma questo riconoscimento deve rappresentare qualcosa di più di un titolo da esibire. Serve un cambiamento strutturale, capace di lasciare alla città un patrimonio sportivo meglio gestito, più accessibile e valorizzato. Non basta organizzare eventi: bisogna costruire un sistema che funzioni anche quando i riflettori si spengono», conclude Bennardo.

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