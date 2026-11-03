Nuovo furto ai danni di un’impresa a Modica: colpita un’officina in contrada Michelica

MODICA, 03 Novembre 2026 – Non si ferma la scia di colpi ai danni del tessuto produttivo modicano. Nella scorsa notte, una mano criminale ha preso di mira un’officina-elettrauto situata nella zona artigianale di contrada Michelica, confermando un trend di reati contro il patrimonio che sta generando forte preoccupazione tra gli imprenditori locali.

Gli autori del furto hanno agito durante le ore notturne adottando una tecnica ormai nota alle forze dell’ordine. Dopo aver tagliato la saracinesca dell’attività, si sono introdotti all’interno dei locali facendo razzia di diversi attrezzi da lavoro e strumentazioni da officina.

Per assicurarsi la fuga e trasportare la refurtiva, i malviventi hanno utilizzato uno degli stessi veicoli dell’azienda, caricando il materiale su un furgone di proprietà dell’officina prima di far perdere le proprie tracce.

Le modalità dell’irruzione richiamano in modo identico il colpo messo a segno recentemente ai danni del centro commerciale Bruno Euronics, distante appena un paio di chilometri dal luogo dell’ultimo furto. L’analogia nel modus operandi fa ipotizzare agli inquirenti l’azione della medesima banda specializzata.

L’episodio si inserisce in un contesto cittadino già in allarme: solo pochi giorni fa, infatti, si è verificata una rapina ai danni del punto vendita Sportado nella centralissima via Sacro Cuore.

Sull’accaduto sono attualmente in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi sul posto e nell’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona artigianale per risalire all’identità dei responsabili e rintracciare il mezzo rubato.

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