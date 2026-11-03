  • 3 Novembre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 3 Novembre 2026 -
Cultura | Modica

Modica. L’artista Guido Cicero al centro del III appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 03 novembre 2026 – Si terrà sabato 7 Novembre, alle ore 17.30, presso la Società Operaia di Modica il III appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo nell’ambito della XXII stagione del circolo culturale.
Sarà dedicato all’artista Guido Cicero e alla sua mostra fotografica dal titolo “Immagini e memorie. Dalle rosse terre d’Africa”. La serata, che sarà moderata da Monica Iurato, vedrà gli interventi di Padre Gianni Treglia, Padre Kaskividdy Jean de Diu , la scrittrice Grazia Dormiente e il poeta Pippo Puma. In programma letture dell’attore Daniele Cannata e intermezzi musicali a cura del gruppo Modica Gospel Academy diretto dal M° Giorgio Rizza.
“Guido Cicero, afferma Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, offre alla città di Modica immagini e memorie di una esperienza vissuta in Congo in occasione della visita della Diocesi di Butembo Beni, gemellata con la Diocesi di Noto, descrivendo luoghi, volti di donne, madri e bambini; le sue foto non sembrano fatte con la macchina ma con l’anima, con gli occhi, con il cuore e con l’intelligenza. All’artista Cicero non interessa la fotografia in se stessa, ma catturare la realtà di un dramma che si esprime in tanti dettagli, particolari infiniti, a partire dal colore degli occhi, dei capelli, del tipo di pelle, del volto e di tutti quei piccoli frammenti che ti raggiungono in un ritratto. Nelle sue annotazioni e diari di vita collegati al viaggio effettuato, Cicero descrive l’Africa come una terra che affascina e commuove, evidenziando il contrasto tra l’essenzialità della vita locale e la generosità umana incontrata nei villaggi”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube