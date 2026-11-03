Modica. L’artista Guido Cicero al centro del III appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo

Modica, 03 novembre 2026 – Si terrà sabato 7 Novembre, alle ore 17.30, presso la Società Operaia di Modica il III appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo nell’ambito della XXII stagione del circolo culturale.

Sarà dedicato all’artista Guido Cicero e alla sua mostra fotografica dal titolo “Immagini e memorie. Dalle rosse terre d’Africa”. La serata, che sarà moderata da Monica Iurato, vedrà gli interventi di Padre Gianni Treglia, Padre Kaskividdy Jean de Diu , la scrittrice Grazia Dormiente e il poeta Pippo Puma. In programma letture dell’attore Daniele Cannata e intermezzi musicali a cura del gruppo Modica Gospel Academy diretto dal M° Giorgio Rizza.

“Guido Cicero, afferma Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, offre alla città di Modica immagini e memorie di una esperienza vissuta in Congo in occasione della visita della Diocesi di Butembo Beni, gemellata con la Diocesi di Noto, descrivendo luoghi, volti di donne, madri e bambini; le sue foto non sembrano fatte con la macchina ma con l’anima, con gli occhi, con il cuore e con l’intelligenza. All’artista Cicero non interessa la fotografia in se stessa, ma catturare la realtà di un dramma che si esprime in tanti dettagli, particolari infiniti, a partire dal colore degli occhi, dei capelli, del tipo di pelle, del volto e di tutti quei piccoli frammenti che ti raggiungono in un ritratto. Nelle sue annotazioni e diari di vita collegati al viaggio effettuato, Cicero descrive l’Africa come una terra che affascina e commuove, evidenziando il contrasto tra l’essenzialità della vita locale e la generosità umana incontrata nei villaggi”.

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