Modica, il Teatro Garibaldi inaugura l’XI Anno Accademico della Scuola “Peppino Galfo”: musica e solidarietà protagoniste

Modica, 03 novembre 2026 – Musica, formazione e solidarietà si incontrano al Teatro Garibaldi di Modica per un appuntamento che celebra il valore della cultura musicale e il suo ruolo nella crescita delle nuove generazioni. Venerdì 6 novembre 2026, alle ore 20, si terrà l’XI inaugurazione dell’Anno Accademico della Scuola musicale “Peppino Galfo”, strettamente legata alla Banda Musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli”. Una realtà che da undici anni rappresenta un importante punto di riferimento per la formazione musicale nel territorio, offrendo ai giovani la possibilità di avvicinarsi allo studio di uno strumento attraverso un percorso gratuito e aperto a tutti. La Scuola può inoltre contare su una convenzione con il Conservatorio di Stato “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, che consente agli allievi di intraprendere un percorso formativo riconosciuto e strutturato. La manifestazione, dal titolo “La musica in un pomeriggio barocco”, si preannuncia come una serata di particolare rilievo artistico e istituzionale, nella quale si alterneranno sul palco i componenti della Banda cittadina e gli allievi della Scuola. A impreziosire l’iniziativa sarà la presenza del maestro Fulvio Creux, figura di prestigio nel panorama della musica per fiati italiana, che avrà il compito di condurre l’evento. Protagonista musicale della serata sarà il maestro Corrado Civello, direttore della Scuola “Peppino Galfo” e maestro della Banda “Belluardo-Risadelli”. Nel corso della cerimonia, Civello presenterà ufficialmente il corpo docente, composto da Valentina Campione, Ida Lo Gatto, Federica Pierri, Sofia Fornaro, Mattia Sapia, Giovanni Caruso, Giuseppe Mangiameli, Angelo Palmeri, Corrado Civello e Sergio Civello. Il programma musicale prevede l’esecuzione della marcia sinfonica “La Classica”, dell’Inno Europeo, del celebre “Pomp and Circumstance” e del Valzer in Fa. Particolarmente significativo sarà il momento dedicato a “Modica in marcia”, composizione firmata dallo stesso maestro Fulvio Creux, che verrà eseguita dalla Banda sotto la direzione di Civello in omaggio all’ospite d’eccezione. Spazio anche ai giovani talenti della Scuola, con l’esibizione di un quartetto d’archi formato dagli allievi, che proporrà il Minuetto in Sol di Johann Sebastian Bach. Accanto alla musica, la serata darà ampio spazio anche alla solidarietà e alla sensibilizzazione sociale. È previsto, infatti, l’intervento dell’avvocato Corrado Garofalo, presidente dell’associazione Lega ODV-ETS Pro Vita (Donatori e Trapiantati Insieme), alla quale è dedicata la manifestazione con l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione e diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza di questo gesto. A seguire sarà proiettato il docufilm “Figghia mia ti cuntu”, opera dal forte contenuto sociale che arricchirà ulteriormente il significato della manifestazione. L’iniziativa si conferma non soltanto come un momento di inaugurazione del nuovo anno accademico, ma anche un’occasione per ribadire il valore della musica come strumento di inclusione, aggregazione e crescita culturale, capace di creare un legame concreto tra le diverse generazioni. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, con prenotazione obbligatoria presso il botteghino del Teatro Garibaldi. Le prenotazioni saranno disponibili a partire dalle ore 17 di martedì 3 novembre.

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