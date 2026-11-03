Modica e le 100 chiese. Santa Maria d’Oriente nella ricostruzione di Nino Sparacino

MODICA, 03 Novembre 2026 – Un nuovo tassello della memoria storica modicana prende forma grazie al minuzioso lavoro di ricerca condotto da Nino Sparacino. Al centro dell’indagine c’è la Chiesa di Santa Maria d’Oriente, nota nella memoria popolare e nel dialetto locale come “a chiesa ‘ro Renti” (la chiesa del Dente), un luogo di culto oggi scomparso ma profondamente legato al tessuto urbano e sociale di Modica.

Eretta intorno al 1600, la chiesa presentava una singolare particolarità toponomastica: pur essendo geograficamente posizionata ad occidente, venne intitolata a “Santa Maria d’Oriente” perché edificata proprio dirimpetto al sole sorgente.

Tra le carte d’archivio riemerge anche la testimonianza di una fondazione di messa: il 12 febbraio 1655, Frate Antonio Ferraro lasciò una dote annuale di 24 tarì per la celebrazione di messe juxta sinodalia (secondo le disposizioni sinodali). Il beneficio fu assegnato al sacerdote don Giuseppe Linfanti, predecessore di don Guglielmo Ferraro.

“Il destino del luogo di culto – spiega Nino Sparacino – fu segnato negli anni ’50 del Novecento, periodo in cui l’edificio venne demolito e trasformato in un’abitazione privata. Oggi, della struttura originaria, sopravvivono soltanto il muro perimetrale e il terrazzino. Per collocare con esattezza l’antica chiesa, Nino Sparacino ha incrociato le tecnologie moderne con la cartografia storica e la memoria orale. Analizzando una mappa del 1870 unitamente ai rilievi su Google Earth, la posizione è stata confermata lungo via Dente, a circa 350 metri dall’imbocco di via Boccone del Povero (tratto che prende il nome di via Dente subito dopo l’ingresso secondario all’ospizio). A supporto della tesi, lo studioso ha individuato due rare immagini d’epoca di Modica successive alla Grande Alluvione. Sebbene sgranate, le foto mostrano chiaramente il profilo della facciata della chiesa prima della sua definitiva trasformazione. Fondamentale per il completamento della ricerca è stato il contributo umano. Le notizie e i dettagli forniti dai proprietari dell’immobile attuale — in particolare la testimonianza diretta della signora che ha contattato il ricercatore — hanno avvalorato e confermato l’esattezza della ricostruzione.” La statua di Santa Maria d’Oriente si trova nella Chiesa di Santa Maria di Betlem a Modica.

Una pagina di storia cittadina che, grazie al rigore documentario e alla passione per il territorio, torna finalmente a essere visibile agli occhi dei modicani.

credits Nino Sparacino

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