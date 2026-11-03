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Modica | Sport

Modica Calcio, tutto pronto per il recupero con l’Athletic Club Palermo: si riparte dal 32′

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MODICA, 03 Novembre 2026 – Il conto alla rovescia è terminato. Per il Modica Calcio è tempo di tornare in campo per completare la sfida dell’8ª giornata del campionato di Serie D. Mercoledì 4 novembre, alle  14:30, il manto erboso dello Stadio “Pietro Scollo” di Modica farà da palcoscenico a novanta minuti (o meglio, a poco più di un’ora di grande agonismo) che promettono scintille contro l’Athletic Club Palermo.
La particolarità di questo incontro rispecchia il suo carattere di vero e proprio “recupero speciale”: la gara, infatti, riprenderà esattamente dal 32′ minuto del primo tempo (più eventuale recupero), ripartendo con lo stesso punteggio (0-0) e la stessa situazione di campo registrati al momento della sospensione per infortunio dell’arbitro.
Non una semplice partita, ma un vero e proprio mini-match ad alta intensità in cui ogni singolo pallone peserà come un macigno per le ambizioni delle due formazioni.
La società rossoblù ha diramato tutte le informazioni utili per i tifosi che vorranno sostenere la squadra dagli spalti dello “Scollo”:
Tutti i biglietti già acquistati in occasione della gara originariamente sospesa restano validi e permetteranno l’accesso regolare allo stadio.
È possibile acquistare i tagliandi in prevendita e direttamente al botteghino nei seguenti settori e prezzi:
Tribuna “A” Nino Viola: €12
Gradinata “B” Sicula Meat: €8
Curva Ospiti: €12
Ingresso gratuito per tutti i giovanissimi tifosi.
«Ci sono ancora minuti da giocare. Viviamoli insieme!». Questo lo slogan con cui il club chiama a raccolta la propria tifoseria. Il sostegno del pubblico di casa sarà fondamentale per spingere i ragazzi in rossoblù verso un risultato positivo in questa volata decisiva.

© Riproduzione riservata

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