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Matteo Giannì nuovo assessore al Comune di Scicli. Il sindaco Marino redistribuisce le deleghe

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Scicli, 03 novembre 2026 – Il sindaco di Scicli Mario Marino ha nominato con propria determina l’avvocato Matteo Giannì nuovo assessore del Comune di Scicli.

Giannì (classe 1996) è il quinto assessore comunale. Assume le deleghe agli Affari, Generali e Istituzionali, Politiche per il personale e gestione delle risorse umane, Affari

legali e contenzioso, Ced e Transizione Digitale, Centri d’Incontro, Pari Opportunità, Decentramento e Borgate, Servizi Sociali.

Il Sindaco ha così redistribuito le deleghe:

Giuseppe Causarano, vicesindaco: Servizi Elettorali e Demografici, Sport, Sviluppo Economico e Mercato;

Vincenzo Giannone: Urbanistica e pianificazione territoriale, Protezione Civile, Manutenzione, Rigenerazione Urbana, Servizi Cimiteriali, Autoparco, Cura del verde pubblico e tutela degli animali;

Giuseppe Mariotta: Politiche giovanili e mobilità sostenibile, Politiche per l’immigrazione, Cultura e Beni Culturali, Pubblica Istruzione;

Concetta Portelli: Bilancio, Finanza e Tributi, Gestione del Patrimonio, Rapporti con il Consiglio Comunale, Spettacolo, Folclore e tradizioni, Turismo e promozione del territorio.

Il sindaco mantiene per se’ le deleghe ai Lavori pubblici, Sanità, Polizia Municipale, Igiene Pubblica e Ambientale, e tutto quanto non specificatamente attribuito.

L’assessore Giannì ha giurato oggi alle 18 nelle mani del sindaco Marino.

nella foto, Cettina Portelli, Matteo Giannì, Mario Marino e il vicesegretario Marina Sgarlata

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