Il nuovo volto del PalaRizza grazie all’emendamento Abbate in finanziaria

Palermo, 03 novembre 2026 – Un finanziamento da 275 mila euro destinato ai lavori di manutenzione straordinaria del PalaRizza di Modica. Le risorse, approvate all’interno della recente manovra finanziaria della Regione Siciliana a seguito di un emendamento presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate, saranno destinate al Libero Consorzio Comunale di Ragusa per realizzare interventi fondamentali e tanto attesi. Il piano delle opere previste comprende il totale rifacimento della copertura fatiscente del palazzetto, il nuovo impianto di climatizzazione, l’adeguamento strutturale alle più recenti norme di sicurezza che porterà all’iter conclusivo per ottenere, per la prima volta nella storia dell’impianto, la piena e definitiva agibilitàUn risultato strategico che restituisce certezza a una delle strutture sportive di riferimento del territorio, casa della principale realtà della pallavolo maschile siciliana, l’Avimec Volley Modica ma anche di tante altre realtà sportive importanti che abbracciano vari sport, dalle arti marziali al pugilato. “Questo intervento rappresenta un passaggio decisivo per la comunità di Modica e per l’intero movimento sportivo provinciale e regionale – dichiara l’onorevole Ignazio Abbate – perché si va a garantire finalmente la piena fruibilità in sicurezza di un impianto storico, dando risposte concrete a tutto il movimento sportivo che vi gravita e ai tanti tifosi che ogni settimana popolano le tribune del PalaRizza. Avere una struttura con la piena capacità significa anche aprirci ad ospitare eventi non solo sportivi ma anche musicali e ricreativi di ogni tipo. Oggi si porta a compimento un percorso fondamentale per la valorizzazione delle infrastrutture sportive del nostro territorio”. I fondi verranno trasferiti a breve all’ente provinciale per consentire l’avvio delle procedure di gara e l’inizio dei cantieri.

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